Esto es En Off: reclamo en la sesión legislativa, insultos y pedidos de disculpas

Río Negro

Desde el PRO, el presidente del bloque Juan Martin insistió en la sesión con el tratamiento en segunda vuelta de la presencialidad educativa -que fija guardias en las escuelas en ocasión de paros- pero JSRN ya no acompaña. El titular de la bancada oficialista, Facundo López, objetó la forma de su pedido en el recinto, lo cual, originó críticas de una mujer ubicada en la bandeja de público, y los insultos se repitieron hasta que fue retirada por personal de Seguridad. Después, Martin se disculpó porque las agresiones “no son las formas” del PRO. El bloque quedó expuesto porque esa dirigente libertaria de Bariloche participó de una reunión previa de Labor por intervención del PRO.

Rápido de reflejos por el pase congelado

Walter Cortés no desaprovechó la oportunidad y ni bien el ente de fiscalización del cerro Catedral acordó el lunes congelar la tarifa del pase de esquí, difundió un video desde su despacho celebrando la decisión que él mismo impulsó tiempo atrás y que generó algunas controversias. “Igual tarifa + turistas”, enfatizó.

Las rarezas de la reunión de gremios

El encuentro de los gremios estatales para definir las vocalías al Ipross tuvo sus sorpresas, como que UPCN -excluidas en los últimos períodos- propusiera compartir mandatos, es decir, dividir en año y medio por sindicato. Y lo planteó para hacerlo con su archirival ATE. Esta opción tampoco se desechó.

Los no tan “amigos” que ya se desconocen

Crece la virulencia entre la gestión provincial y la libertaria Lorena Villaverde. Los vínculos se suspenden, incluso los más antiguos. La diputada recuerda a los miembros del oficialismo que conoce desde que estaban en el equipo cipoleño de Julio Arriaga. Así, mantuvo hasta hace poco contacto con el ministro Fabian Gatti, pero ya no contesta mensajes, dice.

Fuerte concurrencia y el fin del escrutinio

La Junta Electoral de Sitrajur cerró el escrutinio de su elección, que arrojó el triunfo de Marco Calarco por la lista oficialista Celeste y Blanca. El dato: la fuerte asistencia. Los votantes fueron 847 de un padrón de 1.043, es decir, el 81%. El escrutinio arrojó 484 votos para la Celeste y Blanca; 301 para la Naranja, 54 en blanco y 8 nulos.

Juan Pablo en tono crítico… pero a destiempo

“La UBA retrocede varios puestos en América Latina”, resaltaba un portal que compartió esta semana el excandidato a vicegobernador de Cambiemos Juan Pablo Álvarez Guerrero, que acotó que sucedía “cuando desfinanciás la educación”. El detalle que omitió es que la nota era de 2014.

En redes sociales compartió la nota del 28 de mayo de 2014.

Neuquén

Mariano tenía que gritar

En la calle Río Turbio de Valentina mientras la ruidosa máquina que distribuye el asfalto, al intendente Mariano Gaido se le ocurrió hacer un video tras el clásico choque de manos. La máquina no paró y Mariano levantó la voz y se animó a decir el plan de asfalto “es el más importante de la Argentina”. ¡Esooo!

Cielubi nos debe el backstage

La diputada provincial Cielubi Obreque acompañó a los legisladores de la comisión de Energía a una visita a la sede No Convencional de YPF. Todos se ataviaron con mamelucos y posaron para la foto. La legisladora del MPN prometió contar el detrás de escena pero dicen que se autocensuró. Todo mal…

Rolo quiere cambiar otro nombre

El gobernador Rolando Figueroa quiere dejar su impronta para la posteridad. Ya cambió Norte Neuquino por Alto Neuquén y ahora, en el sur, quiere cambiar la Ruta de los Siete Lagos por Nueve Lagos porque por asfalto se puede ir a Meliquina y Lolog. Para cambiar nombres se anota el puente de La Rinconada por puente eterno.

El diputado que develó la incógnita

“Neuquén Federal apoyará los candidatos del Frente Neuquinidad que conduce Rolando Figueroa”. La frase que escribió Carlos Coggiola, diputado provincial fue acompañada por una revelación formal escribió los nombres de los dos candidatos que se barajan para el Senado y para Diputados.

Senillosa quiere que la nieta sea hincha de Boca

Inauguración de obras en Senillosa. Se acerca al gobernador un vecino y con mucha amabilidad le hace entrega de un regalo. Al desplegarlo, era una prenda para la nieta de Rolando Figueroa Mali, con los colores de Boca Junior. Rolo pidió sacarse la foto. Nadie se animó a preguntar si Mali puede tener autodeterminación…

Darío se pone de pechito para que lo rete la jueza

El diputado provincial (UxP) Darío Martínez no oculta su interés por encabezar una lista para el 26 de octubre. Sus ganas quedaron pintadas en paredones de la ciudad y generaron enojo en vecinos partidarios de ver Arte Capital y no una propaganda política. La jueza federal Carolina Pandolfi ya le tiró las orejas a Martínez para que renueve las autoridades del Partido Justicialista en su calidad de presidente del Consejo Provincial. Que no se queje ahora que lo reprendan por hacer campaña cuando todavía no es tiempo, como le pasó a Carlos Quintriqueo de Más por Neuquén. Carlos sólo contestó una pregunta periodística y zas se le vino la intimación. Así que Darío… a no quejarse.

Producción: Mario Rojas, Shirley Herreros, Néstor Pérez y Adrián Pecollo.