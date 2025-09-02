En Río Negro proponen un programa para frenar el ciberacoso y ciberbullying en las escuelas

Frente al aumento del ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes, la legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) presentó un proyecto de ley que crea un programa integral en escuelas rionegrinas, diseñado para prevenir, detectar, intervenir y erradicar situaciones de violencia digital, ciberacoso o ciberbullying, así como la difusión no consentida de imágenes e información de niñas, niños y adolescentes.



Este proyecto plantea la creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos en la órbita del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.

Según el proyecto la iniciativa surge como «respuesta a las crecientes situaciones de acoso, ciberacoso y ciberbullying en las escuelas, donde la violencia digital se manifiesta como una extensión del acoso escolar tradicional, amplificada por la masividad de los entornos virtuales y con fuerte impacto en la salud y la convivencia educativa».

Ante esta situación, la legisladora del bloque Vamos con Todos presentó un programa provincial que propone usar la Guía EMA como referencia oficial para el abordaje de casos de difusión no consentida de contenido íntimo. También prevé protocolos claros en las escuelas, capacitaciones obligatorias para docentes, espacios de formación para familias, campañas de sensibilización y un registro provincial de incidentes para orientar futuras políticas públicas.

Legisladora del bloque Vamos con Todos. (Foto: Gentileza)

Dentro de los principales objetivos de la iniciativa se busca generar entornos educativos libres de violencias digitales, prevenir el acoso en línea, promover un uso responsable de la tecnología y garantizar acompañamiento a las víctimas, en línea con las normas nacionales e internacionales de protección de derechos.

De acuerdo con el proyecto, la propuesta retoma la experiencia del “Proyecto Ema”, en memoria de Ema Bondaruk, la adolescente que sufrió violencia digital y cuyo caso reveló la falta de herramientas de prevención e intervención y la adapta ese antecedente al contexto rionegrino.

Según el informe «Desafíos de convivencia en la escuela primaria: discriminación y conflictos entre pares, publicado» publicado por la organización Argentinos por la Educación en julio, el 63 % de los estudiantes de sexto grado sufrió algún tipo de agresión por parte de sus compañeros, ya sea en la escuela o en redes sociales, y el 36 % se sintió discriminado. El estudio se basó en las respuestas de los estudiantes de sexto grado al cuestionario de clima escolar de la prueba Aprender 2023.