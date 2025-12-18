Marchan en Viedma contra la reforma laboral: cómo siguen el resto de las actividades en Neuquén y Río Negro

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales contra la reforma laboral. La medida que se impulsó a nivel nacional tendrá como acto central una protesta en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, mientras tanto en el interior del país se llevarán a cabo distintas actividades. En qué horario serán las manifestaciones en Neuquén y Río Negro.

Marchan en Viedma: primera actividad de Río Negro

Viedma fue la primera ciudad de Río Negro que inició la jornada de este 18 de diciembre con movilizaciones.

Los distintos gremios y organizaciones sociales se concentraron a partir de las 10 sobre la calles Rivadavia y Saavedra, precisamente en Legislatura para marchar por la ciudad.

Foto: Pablo Leguizamon

Desde el Movimiento Evita Rio Negro comunicaron en la convocatoria que la actividad tiene como eje central manifestar su rechazo contra la reforma laboral, pero también recordar su reclamo por «𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬, salarios dignos y por 𝐮𝐧 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢́𝐚 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫»

Foto: Pablo Leguizamon

Contra la reforma laboral: movilizaciones en Bariloche

Bariloche también se manifestará en contra de la reforma laboral. La CGT Zona Andina, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, junto a otras organizaciones se reunirán a las 17:30 para luego marchar por la ciudad.

La concentración serán en la esquina de Onelli y Moreno, desde este punto partirán hacia el Centro Cívico.

Desde la CTA Autónoma Bariloche, recordaron en la convocatoria: «La reforma implica una reconfiguración total del sistema laboral con 4 puntos estructurales:1) Desprotección del trabajador/a porque nos obliga a una negociación individual, donde claramente el empleador tiene el poder; 2) Marca un debilitamiento del salario real porque amplía rubros no remunerativos y renunciables; 3) Debilitamiento del poder sindical, afecta en muchos casos el financiamiento, la acción colectiva y la negociación; y 4) Pone obstáculos al acceso a la justicia porque acelera caducidades y reduce sanciones al empleador».

Contra la reforma laboral: movilizaciones en Roca

La actividad en Roca también se hará a las 17.30. La concentración será en la sede de la CGT Regional del Alto Valle ubicada sobre la calle Tucumán 1470, desde ahí se movilizarán por el centro de la ciudad.

Al igual que en el resto de las ciudades, a la movilización se sumarán otros gremios como ATE, Adunc y organizaciones sociales con el mismo objetivo, rechazar la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

En este sentido desde la UTEP Río Negro, expresaron: «Rechazamos la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. Con su ajuste seguimos perdiendo las familias trabajadoras que nunca paramos la olla y la ropa del mes sin pasar necesidades, endeudarnos o buscar mil changas para sobrevivir».

Reforma laboral: dónde será la movilización de la CGT en Neuquén

Desde la CGT Regional Neuquén también convocaron a movilizarse. “Entendemos que la creación de empleo no se logra quitando derechos, sino a través del desarrollo de la industria nacional y un modelo económico que garantice soberanía”, remarcaron en un comunicado.

La convocatoria será a las 15 este jueves 18 de diciembre. La concentración será en el monumento a San Martín, en Neuquén capital.

El recorrido todavía no se difundió. A esta convocatoria se suman los gremios APUND, FATUN, ADUNC, Sitramune, La Bancaria, el Sindicato de Prensa y La Revuelta.

Reforma laboral: movilización en Plaza de Mayo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para el próximo jueves 18 de diciembre, que incluirá una movilización a Plaza de Mayo desde las 15. «La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias», dijo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

Y agregó: «Mientras el mundo reduce la jornada laboral y mejora salarios, acá se avalan condiciones inhumanas y esclavistas. México aumentó el salario mínimo y España restituyó derechos laborales con crecimiento económico y empleo”, señaló.