Javier Milei anticipó cambios en su Gabinete después de las elecciones de octubre: «Tengo que crear otro equipo»

El presidente Javier Milei adelantó este martes que luego de los comicios del 26 de octubre se enfocará en «crear otro equipo» para su Gabinete. La renovación de funcionarios sería para reponer los lugares de aquellos ministros se postularon como candidatos para las legislativas.

El mandatario luego de negar que haya una interna entre la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el asesor, Santiago Caputo; anticipó que están planeando cambios en su Gobiern aunque aseguró que no romperá el «triángulo de hierro».

Javier Milei indicó que después de las elecciones «va a haber recambios» para reponer los lugares de los ministros de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y de Defensa, Luis Petri, ya que ambos encabezan las listas de La Libertad Avanza en Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires. «Petri va a ganar en Mendoza con amplitud y la doctora Bullrich va a ganar en CABA con amplitud, y esto me lleva a recalibrar el gabinete para que tenga equilibrio, tengo que volver a crear otro equipo», subrayó confiado.

Finalmente reiteró: «Este es un Gabinete en el que sus integrantes trabajan muy bien juntos, y lo que tengo que volver hacer es crear otro equipo que tenga esta compacidad».

Con información de Noticias Argentinas

Acusación contra José Luis Espert: Javier Milei sostuvo que son «operaciones»

El presidente respaldó al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se trata de “operaciones que se hacen para ensuciar, son chimentos de peluquería”, en diálogo con el canal de noticias A24.

Señaló como algo sospechoso que “justo aparece ahora, en período electoral esta denuncia” sobre la relación de Espert con el detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado y al cuando le mencionaron que no es un chisme sino una causa en Estados Unidos respondió “que avance la Justicia”

Para Milei esta tipo de denuncias son similares a las que surgieron en períodos electorales contra el candidato radical Enrique Olivera, en 2007, o contra Francisco De Narváez en 2009, y enfatizo que “es recurrente esta metodología”.