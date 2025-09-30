Javier Milei y Mauricio Macri retomaron el diálogo: confirman una reunión secreta por las elecciones 2025

En las últimas horas, trascendió que el presidente, Javier Milei, y el exmandatario, Mauricio Macri, estuvieron reunidos el fin de semana en la Quinta de Olivos. Este encuentro estuvo envuelto en muchas dudas y gestos de ocultamiento. Sin embargo, el líder del PRO fue quien salió a confirmarlo en sus redes sociales. Aseguró que hablaron de la economía y la campaña por las elecciones 2025.

Las fuentes oficiales consultadas en la tarde de lunes habían dicho que “iba a ocurrir”. En la mañana de este martes, durante un reportaje con el canal A24 el presidente solo admitió que “estaban recomponiendo el vínculo” luego de casi un año sin hablarse.

Pero a los pocos minutos, Macri publicó un tuit en el que confirmó el encuentro: “El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos”.

“Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, ratificó.

Javier Milei y Mauricio Macri conversaron 3 horas sobre el apoyo de Estados Unidos y la fiscalización

El diálogo fue de al menos tres horas y según trascendió, conversaron sobre la marcha de la economía, el acuerdo con Estados Unidos y la forma de encarar el último tramo de la campaña, más un tema que para La Libertad Avanza es crucial: la fiscalización de la elección.

Respecto del futuro del gobierno, Milei señaló que luego de la elección de octubre habrá cambios obligados en el gabinete nacional ante la salida de Patricia Bullrich al Senado y de Luis Petri a Diputados.

Cuando se conformó el gabinete en diciembre de 2023, estos dos lugares fueron los que originalmente obtuvo el PRO a cambio del apoyo recibido en el balotaje, aunque luego Bullrich terminó alejándose del partido.

La especulación es que este nuevo acercamiento busque restablecer condiciones de gobernabilidad a partir de fortalecer al gobierno libertario con figuras proveniente del partido amarillo.

Sería una forma de compensar la situación de sumisión con la que se conformaron las listas, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia.

Con relación a la gobernabilidad, Milei avisó que el resultado electoral de octubre debe leerse sobre la base de cómo quedó conformado el Congreso.

Esta visión apunta a licuar lo que puede ser un resultado adverso al oficialismo a nivel nacional, pero en la obtención final de senadurías y diputaciones la situación puede ser distinta debido al peso de cada distrito. El ejemplo más claro es la provincia de Buenos Aires donde allí el peronismo puede sacar una ventaja amplia en votos, pero que al momento de contar las bancas no produzca un cambio de escenario significativo.

Javier Milei consiguió la foto con Donald Trump en la Casa Blanca

A sólo 12 días de la crucial elección legislativa nacional, el presidente, Javier Milei, finalmente tendrá la tan buscada foto con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca. La confirmación se conoció en horas del mediodía de este martes a través de un comunicado de la Cancillería Argentina.

“La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, señaló el parte oficial.

La comunicación añadió que “este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.

Finalmente, informó que Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington.

Milei celebró la confirmación con un posteo en redes sociales: “Reunión en la Casa Blanca. Fin”, lanzó en forma escueta.

Será el segundo encuentro cara a cara entre ambos presidentes en menos de un mes. La semana pasada se vieron en Nueva York en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. En esa ocasión, Trump le concedió un amplio respaldo financiero y pidió por su reelección.

El anuncio de esta nueva reunión llegó en otro día clave en medio de una movida rueda financiera, con el dólar nuevamente al alza, y con intervenciones oficiales para frenar su escalada.

No obstante, en esta ocasión la comunicación no tuvo el mismo efecto apaciguador como sucedió el lunes 22 de septiembre.

Se especula que hasta esa fecha los equipos económicos trabajarán en los mecanismos de implementación de las medidas anunciadas para garantizar el pago de la deuda de la Argentina.

El foco está puesto en la instrumentación del swap, que pondría a disposición de la Argentina U$S 20.000 millones.

De esta forma, Trump vuelve a dar una clara señal de alineamiento geopolítico a la región, donde mayoritariamente mandan espacios de centroizquierda. De allí que la idea de la Casa Blanca es sostener al presidente latinoamericano más afín.

Corresponsalía de Buenos Aires