En un contexto de pérdida de pasajeros, Bariloche prepara la licitación del transporte

La merma de pasajeros en el transporte público de Bariloche fue del -12,75% entre enero y junio. Foto: Chino Leiva

La caída de pasajeros en el sistema de transporte urbano de Bariloche cerró en el primer semestre con una baja del 12,75% de los pasajeros, una situación que no es aislada y se replica en todo el país ante el avance de las aplicaciones de viajes.

En ese contexto, la Municipalidad de Bariloche se prepara para un nuevo llamado a licitación ante el cumplimiento del contrato con la empresa Mi Bus (Amancay SRL) el 1 de enero de 2027, aunque podría extenderse el convenio actual por un tiempo más, hasta tener definida la cuestión administrativa que posiblemente pase después de las elecciones del 1 de noviembre.

El intendente Walter Cortés confirmó que licitará el transporte, incluso quiere incluir en la Carta Orgánica una exigencia de licitar todos los servicios públicos sin renovaciones automáticas ni contratos directos como ha ocurrido en otras ocasiones.

Mi Bus, que inició su relación contractual con el Municipio durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso, cumplirá en cuatro meses más una década al frente del servicio. Recientemente incorporó cinco nuevas unidades 0 Km en el servicio local y anticipó que en lo que resta del año sumará más colectivos. Anteriormente había incorporado cinco unidades a la Línea 33 que forma parte de la concesión provincial por tratarse de una ruta interurbana entre Bariloche y Dina Huapi y desde 2024 la flota renovada suma 32 unidades, según informó el gobierno local días atrás.

En junio Mi Bus tuvo 772.910 pasajeros en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Fuentes del Ejecutivo municipal admitieron a Diario RÍO NEGRO que la licitación prometida se correrá para después de las elecciones y debido a los plazos administrativos habituales de este tipo de procedimientos, lo más probable es que Mi Bus continúe unos meses con una prórroga del acuerdo.

En 2015 y 2016 el servicio de transporte urbano se licitó sin tener oferentes y finalmente llegó un contrato directo del municipio con la propuesta de Mi Bus, que desembarcó desde San Juan en Bariloche.

En el equipo de Cortés tienen expectativas de que haya oferentes en la futura licitación en la que el municipio fijará las pautas del acuerdo en cuanto a recorridos, frecuencias, unidades y otros puntos del servicio.

Una merma constante de usuarios

El transporte local enfrenta -al igual que otros puntos del país- una merma constante de usuarios del sistema. Según las estadísticas municipales proporcionadas por la tarjeta SUBE, en junio se trasladaron 772.910 pasajeros, un -12,75% respecto de enero, cuando se movilizaron 885.838 usuarios.

Los datos oficiales reflejan la proporción de usuarios que viajan con el boleto gratuito que garantiza la Municipalidad para todos los escolares de escuelas y universidades públicas; los usuarios que tienen algún tipo de descuento (residentes, jubilados, AUH, personas con discapacidad, veteranos, empleadas domésticas, etc) y los que abonan la tarifa plena. Esa cuación difiere según el mes por el uso escolar y por el turismo puntualmente.

En junio, solo un 10,78% de los pasajeros pagaron el boleto con la tarifa plena. El pasaje con algún tipo de descuento representó el 51,14% de los usuarios y el 38% utilizaron el boleto gratuito escolar y universitario.

En enero, cuando no hay clases y hay turismo que utiliza el TUP, la proporción cambió con un 34,5% de usuarios que abonaron la tarifa plena; un 58,53% tuvieron algún tipo de descuento; y un 6,93% tuvieron acceso gratuito.