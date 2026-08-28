La aparición de grietas en el edificio de la Escuela 16 de Bariloche preocupa a la comunidad educativa

En un sector del edificio de la histórica Escuela 16 de Bariloche aparecieron unas grietas o fisuras que pusieron en alerta a la comunidad educativa. Un grupo de padres salió a pedir a las autoridades educativas una solución al problema de infraestructura, para que los alumnos puedan seguir con el ciclo lectivo con normalidad.

La grieta apareció días atrás, pero algunos padres manifestaron su preocupación de que el problema se agudice. Por eso, enviaron una nota al responsable del Consejo Escolar de la Zona Andina, Santiago Velázquez, y al ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Echarren.

Es más, madre de alumnos de la Escuela 16 dialogaron este jueves con el ministro, que se encontraba en Bariloche. El encuentro fue en la vereda del edificio de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB).

Las madres explicaron a Echarren, que estaba acompañado de Velázquez, el problema que ocurre en el edificio de la Escuela 16, ubicada en el centro de esta ciudad.

Grietas en el interior de la escuela. Gentileza

El ministro se comprometió a enviar técnicos de Infraestructura para verificar el estado del edificio y evaluar el daño.

A raíz del problema en un sector de la escuela, las autoridades del establecimiento resolvieron reubicar a los alumnos de ese sector en otros espacio a modo de prevención. De esa forma, no se suspendieron las clases.

“Nosotros recibimos la información hace dos días”, explicó Velázquez a Diario RÍO NEGRO. Dijo que con el equipo de Arquitectura y de Ingenieros que puso Echarren a disposición se hizo un primer relevamiento de la situación.

Indicó que la grieta está ubicada en una pared que vinculada el viejo edificio, que fue construido en la década del 30 en el siglo pasado y la ampliación del colegio, que se hizo en 1975. “En la vinculación de ambas estructuras está la grieta”, señaló el consejero escolar.

Las grietas son evidentes en la parte externa del edificio histórico. Gentileza

Sostuvo que los equipos técnicos evaluaron los riesgos y afirmaron que “no hay ningún riesgo de desmoronamiento”. Afirmó que no hay otras fisuras en el edificio.

En la nota que presentaron a Velázquez y a Echarren, los padres manifestaron su “más profunda preocupación frente al crítico estado edilicio que presenta el establecimiento escolar”.

“Actualmente, diversas dependencias y aulas de la institución registran daños estructurales severos, incluyendo rasgaduras y grietas en los muros que generan un riesgo potencial sobre la integridad física de la comunidad educativa”, afirmaron.

Y pidieron la clausura preventiva de esos sectores.

«Esta coyuntura ha obligado a la unificación de grados en las pocas aulas que se encuentran habilitadas”, aseveraron.

“Dicha medida además de provocar un evidente hacinamiento que afecta la calidad pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje, condiciona de manera directa el normal dictado de clase y la asistencia regular de los alumnos”, plantearon en la nota. Por eso, solicitaron al Consejo Escolar que adopte medidas urgentes, que incluyan una inspección técnica-formal y garantías de seguridad y el inicio de las obras necesarias para subsanar los daños estructurales señalados y restituir el uso de las aulas hoy clausuradas.

Un inspector convocada por el Consejo Escolar hizo un informe al que accedió este diario, donde informó los resultados de la primera inspección técnica ocular realizada sobre el edificio escolar.

“Se realizó una inspección ocular de edificio con toma de medidas manuales de las fisuras y registros fotográfico de los sectores afectados. No fue posible proceder a la colocación de testigos en esta instancia por falta de material adecuado la cual se realizará en una próxima visita”, consignó el inspector Agustín Malaspina.

“Se detectó una fisura de desarrollo vertical que recorre el muro desde la base hasta el alero de cubierta. La misma presenta un incremento progresivo de espesor en sentido ascendente con los siguientes valores registrados 5, 12 y 20 milímetros de espesor de la grieta”, describió.

“La fisura no presenta características de reciente formación evidenciando un proceso de desarrollo prolongado en el tiempo”, observó.

“En base a lo relevado, se presume que la fisura responde a un proceso de asentamiento diferencial entre el cuerpo original del edificio y la ampliación ejecutada en 1975”, consignó.



“Esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada una vez procesado los resultados del monitoreo mediante testigos”, que se colocarán la presente o la siguiente semana según la disponibilidad del material y las condiciones climáticas, puntualizó el inspector.