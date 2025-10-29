En Viedma, Weretilneck retoma su agenda pendiente y se abren especulaciones

En Cipolletti, en la noche del domingo, el gobernador Weretilneck reconoció el revés electoral del oficialismo.

El gobierno provincial, afectado por la derrota electoral del domingo, reanuda actividades y retoma cuestiones pendientes.

El gobernador Alberto Weretilneck llegó anoche a Viedma, estimándose que desde este miércoles tendrá diferentes reuniones con funcionarios.

En la agenda figura la próxima temporada turística, el plan frente a un período de riesgo por incendios y la continuidad de las obras, según el repaso del mismo mandatario, realizado este fin de semana electoral. Entonces, no mencionó otros que también urgen, como los instrumentos financieros para enviar a la Legislatura, los lineamientos del presupuesto para el 2026 y las postergadas negociaciones salariales con los gremios.

El lunes y el martes, Weretilneck permaneció en Cipolletti. Pocas reuniones, pero mucho análisis de la performance electoral de Juntos, que concluyó tercero y no logró representantes al Congreso Nacional. Eso lo sorprendió y amargó porque creía mínimamente en que el segundo lugar estaba asegurado y así era posible mantener a las dos bancas actuales.

En el improvisado centro de Cómputos, armado frente al municipio cipoleño, el gobernador advirtió del infortunio cerca de las 19 cuando ingresaron los primeros recuentos de mesas de Cipolletti, con datos totalmente adversos. Bariloche, Regina y El Bolsón fueron determinantes para confirmar que el escrutinio dejaba afuera al oficialismo del reparto.

Lo rodeaban su pareja y candidata al Senado, Andrea Confini; el intendente Rodrigo Buteler, los legisladores Lucas Pica, Elvi Cides y Lorena Yensen; el secretario General, Nelson Cides y gran parte del gabinete municipal. Al final, el grupo se trasladó al Círculo Italiano, donde Weretilneck reconoció públicamente la derrota. La pesadumbre quedó bien expuesta frente a los medios.

En los próximos días, Juan Pablo Muena y Confini reasumirán al frente de Desarrollo Humano y de Energía, después de formalizar sus renuncias oportunamente para presentarse como candidatos en la lista de Juntos, que encabezó Facundo López.

En su análisis, el gobernador explica el resultado en el impacto de la nacionalización y relativiza el componente de evaluación de las administraciones. Aun así, se interesó por algunos municipios propios o de socios con números relegados frente a las expectativas iniciales.

Hasta anoche, no existía confirmación, pero se convocaría al Gabinete, en un encuentro que se creía para este jueves o viernes, pero pasaría para la semana próxima, a partir de que el gobernador fue invitado al encuentro de mañana del presidente Javier Milei con los mandatarios provinciales.

El reciente traspié oficial reactualizó la versión de que se aproxima una renovación de funcionarios, pero, después de la elección, Weretilneck no comentó de ninguna derivación entre los suyos. Tal vez, la caída liberó una confesión suya previa donde aceptaba ante diferentes interlocutores falencias repetidas en ciertas áreas y la necesidad de recambios.

La experiencia indica que el gobernador requiere de un tiempo de maduración para asumir y ejecutar relevos en su equipo.