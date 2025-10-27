Elecciones en Río Negro: Quién ganó y quién perdió votos

Martín Soria (Fuerza Patria) y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) ya se había cruzado en las urnas dos años atrás, y también el partido provincial -ahora con la alianza Juntos Defendemos Río Negro- había competido en 2019 y 2021. Un repaso por los resultados de las últimas tres elecciones nacionales permiten desglosar quién ganó y quién perdió votos en la provincia.

Soria y Villaverde en 2023 fueron candidatos a diputados nacionales y en el caso de la libertaria irrumpiendo en la política con el sello prestado del partido Fe, ya que la fuerza del presidente Javier Milei no tenía partido de distrito.

Los votos de Soria y el peronismo en baja

En aquel entonces -2023- también ganó Soria la elección general con 132.804 votos, unos 9.785 más que los resultados de este domingo cuando fue electo senador nacional con 123.019 votos (30,66%).

Más amplia fue la brecha respecto de su candidatura en 2019 cuando triunfó en la categoría Diputados con 164.500 sufragios, la diferencia es de 41.481 votos.

Y si se compara la fuerza que tiene al peronismo como columna vertebral, en 2019 cuando fue con el sello Frente de Todos con Martín Doñate y Silvina García Larraburu cosechó 164.151 votos. La diferencia es de 41.132 sufragios menos para el peronismo en el tramo de senadores en 6 años, hoy representados por Soria y Ana Marks.

Villaverde con una merma moderada, Juntos en picada

En el caso de Villaverde también hubo fuga de votos respecto del 2023 cuando fue candidata a diputada y quedó en segundo orden con 125.367 votos. Este domingo perdió 4.449 sufragios de hace dos años, al sumar 120.918 votos (30,14%.).

El caso de Juntos Defendemos Río Negro se puede medir de manera comparativa con la elección de senadores de 2019 cuando llegó por primera vez al Senado la fuerza provincial con Alberto Weretilneck como candidato, quien cosechó 147.736 votos. Ayer la misma fuerza con Facundo López encabezando logró 108.520 votos (27,05%), es decir que perdió el respaldo de 39.216 electores.

Tortoriello, en ascenso

En la categoría Diputados, Aníbal Tortoriello ganó este domingo con 130.278 votos (34,20%) con la alianza LLA. Obtuvo 29.323 votos más que en la elección de medio término de 2021 cuando también se presentó -con el sello de Juntos por el Cambio- y quedó en segundo lugar.

En aquella elección de medio término ganó Juntos Somos Río Negro con Agustín Domingo Domingo a la cabeza, con 138.545 votos, y en la comparación de sufragios, la fuerza provincial perdió 38.829 votos en 4 años, esta vez con Juan Pablo Muena de candidato a diputado nacional que sumó 99.716 votos y quedó afuera del Congreso.

Serquis cosechó más apoyos en el peronismo que en 2021

En el caso del peronismo hubo ganancia entre la elección de medio término de 2021 cuando Ana Marks fue la candidata y perdió la banca de Diputados con 100.199 votos. Este domingo, otra barilochense, Adriana Serquis, sumó 12.067 votos más y se consolidó en segundo lugar con 112.266 sufragios (29,47%).

Si la comparación es con el 2023 en el tramo Diputados, el peronismo y sus aliados perdieron fuerza y unos 20.538 votos en solo dos años en esa categoría y la brecha se amplía a 52.234 votos si se extiende el análisis a la elección de 2019. En los dos años, el candidato a diputado fue Soria.

PRO con un drástico descenso

La fuga de votos del PRO tuvo un amplio margen respecto de las elecciones anteriores en la categoría de Diputados que encabezaba Martina Lacour. La fuerza amarilla quedó relegada a un sexto lugar con 10.460 votos. En 2023, Sergio Capozzi cuando ingresó a la Cámara Baja había cosechado 67.061. La diferencia es de 56.601 sufragios menos.