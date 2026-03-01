La oposición espera el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones entre la resignación y con rechazos a las últimas reformas

Javier Milei volverá este domingo al recinto de la Cámara de Diputados para abrir el 144° período de sesiones ordinarias. El oficialismo viene de éxitos legislativos como la aprobación de la reforma laboral, la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y además el respaldo en el Senado de la modificación de la ley de Glaciares.

Según anticiparon fuentes del Gobierno, el discurso del presidente se extenderá por una hora.

Qué espera la oposición en el discurso de Javier Milei

La oposición espera el discurso, en un clima con varias revés para sus referentes, luego que no lograrán imponerse en los debates legislativos. “El presidente va a venir parado sobre los hombros de los últimos triunfos legislativos, por lo que seguramente va a cambiar el tono, un poco menos violento pero más pedante o soberbio”, pronosticó un referente del bloque Provincias Unidas, citado por Infobae.

Desde el peronismo sostienen que será un discurso «agresivo». “Nosotros no esperamos nada. Es el mismo Milei que habló de espaldas al Congreso y después le dijo ratas y coimeros a los legisladores y los gobernadores. Que dé su discurso y cumpla con lo que dice la Constitución”, expresó un importante diputado de Unión por la Patria, en diálogo con el medio de Buenos Aires.

No se espera que haya grandes faltazos. Otros recuerdan que no convendrá buscar ninguna confrontación, recordando lo ocurrido el año pasado entre Facundo Manes y Luis Caputo. “El antecedente es el de Facundo Manes y le salió mal. Ellos arman el show, iluminan el recinto para que solo se lo vea a Milei y la transmisión oficial solo va a mostrar libertarios aplaudiendo», sostuvo un legislador del grupo de los «dialoguistas».

Un discurso de Javier Milei con hermetismo

Con Noticias Argentinas

El discurso fue elaborado, como casi siempre, por el Presidente y su asesor predilecto durante la última semana y se terminó de definir el jueves. Ese día el texto se cerró y se guardó bajo siete llaves. A tal punto que varios miembros del equipo de comunicación de La Libertad Avanza no consiguieron pistas sobre lo que va a decir el economista ante la Asamblea Legislativa.

El hecho de guardar de manera estricta el contenido de la disertación mantiene una lógica para las fuentes libertarias consultadas por este medio. La idea es que no se conozca en profundidad lo que va a decir Milei y que la sociedad el domingo este totalmente pendiente de sus palabras. Tal como sucedió en las anteriores ocasiones en la que el Presidente pisó el Parlamento para inaugurar las sesiones ordinarias. Si se conoce que su mensaje durará alrededor de una hora.

“Si se vende todo el discurso antes del domingo pierde todo interés posible y la idea es que Milei sorprenda”, resumen en LLA.

Si está claro que las reformas serán parte central de su mensaje. Y se esperan anuncios en esa línea.