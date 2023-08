Gobierno habló de los intentos de robo en Neuquén: los audios de Whatsapp son claves

Luego de que se registrara más de una decena de intentos de robos organizados por distintos grupos, habló la secretaria de Seguridad de Neuquén, Marianina Domínguez. Fue en Casa de Gobierno, después de una reunión con empresarios y comerciantes de Acipan. Es la primera vez, desde empezaron los hechos del fin de semana, que una representante del Gobierno provincial se expresa sobre lo sucedido.

La secretaria de Seguridad dijo que hay una línea de investigación sobre quienes están detrás de estos hechos, pero que no podía ampliar al respecto para que la misma avance y, así, Fiscalía pueda avanzar.

Domínguez aclaró que detrás de los hechos no hay organizaciones sociales ni partidos políticos, sino grupos de personas de distintos barrios, muchas de ellas con antecedentes.

«Apelamos a la responsabilidad social del manejo de la información», instó la secretaria de Seguridad, por los comerciantes que actualmente tienen miedo de sufrir robos y resaltó que hay un fuerte trabajo en materia de prevención y seguridad. Como ejemplo, resaltó, en los hechos siempre hubo presencia policial y demorados.

El jefe de la Policía, Julio Peralta, se refirió a 14 hechos durante el fin de semana. Indicó que fueron 24 las personas demoradas, pero no pudo aclarar cuantas de ellas son mayores de edad.

Tanto Domínguez como Peralta resaltaron que tienen una comunicación aceitada con los comerciantes y que los trabajos en grupos de Whatsapp, con el alerta temprana, han sido eficientes. Además, señalaron que reforzaron los equipos de seguridad en las calles.

El presidente de Acipan, Daniel González, también puntualizó que los grupos de Whatsapp habían funcionado bien y que en la reunión había participado un integrante de la comisión directiva, de la zona oeste, que uno de los «sectores más afectados anoche».

Esta aclaración refiere al pedido de seguridad que difundieron desde la Cámara de Comercio, la agrupación de comerciantes de la zona oeste que se formó por fuera de Acipan durante la pandemia.

«Es importante transmitir calma y tranquilidad a los comerciantes porque estamos trabajando en conjunto», manifestó González.

Intentos de robo en Neuquén: todo empezó con un audio viral de Whatsapp

Peralta informó que el jueves comenzó a circular un audio de Whatsapp convocando realizar «acciones directas» sobre supermercados de Neuquén. Afirmaban pertenecer a organizaciones sociales, lo que tanto el jefe de Policía como la secretaria de Seguridad descartaron, y que se trataba de parte de la jornada de lucha del viernes pasado.

Ese viernes, el Polo Obrero había convocado a cortar los puentes, pero, ante las inclemencias climáticas, suspendió la medida. Esta protesta había sido usada como una pantalla por los organizadores de los intentos de robo.

Por precaución, la policía organizó un operativo de seguridad sobre los supermercados. Cuando se suspendió el corte de puentes, comenzó a circular una nueva convocatoria, a las 15 del viernes, en el Jumbo.

«Fue así que el día viernes ya hubo una intervención, que no trascendió», detalló Peralta, en la que fueron detenidos cuatro jóvenes y una persona mayor de edad.

Justamente el origen de estos audios de Whatsapp es lo que se está investigando para dar con quienes son responsables de incitar los intentos de robo.

Intentos de robo en Neuquén: comerciantes apuntan a distintos grupos

Según informó el comisario mayor Walter San Martín, fueron detenidas 10 personas mayores de edad en Neuquén capital. Además, otras seis fueron acusadas por intento de hurto en Cutral Co, según difundió la fiscalía.

En la mayoría de los hechos, se detectó que aparecieron grupos de personas que tienen relación entre sí, pero no con los demás grupos. Llegaron y se retiraron juntos de los lugares, sin que nadie circunstancial se sumara a sus acciones.

Esta descripción coincide con la denuncia que realizan desde la Cámara de Comercio de Neuquén.

La presidenta de organización, Georgina Ñanco, expresó: «estos son hechos de vandalismo, no es hambre, están aprovechando este momento para hacer este tipo de vandalismo, no es la gente que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes«.

«Eran grupos chicos, pero están todos comunicados por las redes», afirmó.