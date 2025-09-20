En Zapala, los políticos también deberán pasar el narcotest

Recién con la reglamentación se sabrá cómo es el procedimiento y quién será la autoridad de aplicación. Foto Matías Subat.

Carlos Koopmann se adjudicó ser el primer intendente de la provincia en anunciar su adhesión a la ley que obliga a los funcionarios de Neuquén a realizarse exámenes toxicológicos, como requisito de permanencia en el cargo. El jefe comunal de Zapala enviará el proyecto de ordenanza para que se trate en el Concejo Deliberante.

La Legislatura aprobó esta semana una norma que establece “controles antidoping” para el gobernador, su vice, ministros y ministras del gabinete, legisladores e integrantes del Poder Judicial.

Serán test periódicos para chequear la presencia de metabolitos de opioides, de cannabinoides, de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, metilendioximetanfetamina (MDMA) y metilendioxianfetamina, benzodiacepinas y barbitúricos, y cualquier otra sustancia psicoactiva que, conforme a criterios científicos actualizados, la autoridad de aplicación determine.

El costo del examen estará a cargo del funcionario y se descontará de sus haberes.

La reglamentación será clave en este caso ya que hay aspectos que quedaron abiertos, por ejemplo, quién será la autoridad de aplicación o cómo y dónde se extrae cada muestra.

El gobernador Rolando Figueroa se sometió al examen el mismo día que se aprobó en general. De todas formas los test, dice la ley, son sorpresivos, no voluntarios, por lo que deben practicarse cuando la autoridad así lo determine, y no cuando la persona lo desee.

En las localidades

Los intendentes y concejales también estarán comprendidos en la ley. De todas formas cada municipio puede adherir. En este caso Koopmann detalló que la exigencia de los análisis se aplicará a secretarios, subsecretarios, fiscal administrativo municipal, Junta Electoral municipal y juez de Faltas.

El intendente resaltó la decisión de Figueroa, “de combatir sin tregua el tráfico de drogas”, y remarcó que “esta normativa, justamente lo que pretende garantizar es que los funcionarios públicos cumplan con sus tareas de manera responsable, transparente y sin relación o vinculación alguna con el narcotráfico”.

Adelantó que “el proyecto de ordenanza será enviado al Concejo Deliberante la semana próxima, para que tome estado parlamentario y sea rápidamente tratado y aprobado por los concejales”.

Koopmann integra el Movimiento Popular Neuquino y su hermano Marcos enfrentó a Figueroa en las elecciones de 2023. Fue la primera vez que el partido provincial perdió la gobernación.