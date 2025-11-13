Encuentro clave en el oficialismo: Patricia Bullrich se reunirá cara a cara con Victoria Villarruel

La ministra de Seguridad y futura senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich se reunirá cara a cara con la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel. El encuentro genera expectativas ante el claro distanciamiento que posee Villarruel con Javier Milei y el resto de su equipo.

El oficialismo busca asegurar apoyos para la reforma laboral y el Presupuesto antes de fin de año, y en este sentido los integrantes del Gobierno están programando distintas reuniones con el objetivo de construir y definir estrategias.

El miércoles, Patricia Bullrich se reunió con los legisladores de La Libertad Avanza y allí les anticipó que la reforma ingresará por el Senado en diciembre.

Luego de culminar este punto en su agenda política, se reveló que la ministra y senadora electa, se reunirá este viernes a las 12 con la vicepresidenta Villarruel. El encuentro fue confirmado por fuentes parlamentarias.

Se cree que este cara a cara marcará el nuevo mapa del poder del oficialismo dentro del Senado, sobre todo luego de los resultados de las elecciones del 26 de octubre que le permitió a La Libertad Avanza ganar más bancas.

El Gobierno avanza para impulsar la reforma laboral en el Congreso

La futura jefa del bloque del oficialismo mantuvo el miércoles un encuentro con los senadores libertarios con mandato y los que asumirán el 10 de diciembre, donde brindó detalles de la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Según señalaron fuentes legislativas a Noticias Argentinas, Bullrich detalló que la reforma labora debe tener una mirada a favor del mercado para generar empleo, que es uno de los principales problemas.

Uno de los temas que se habló es el cronograma de trabajo y presupuesto, tendrá que debatirse en la Cámara de Diputados y allí se espera que esa iniciativa se apruebe entre el 11 y 12 de diciembre.

En ese contexto, el Senado tendrá que esperar hasta el lunes 15 de diciembre a que llegue la media sanción del Presupuesto, por lo cual la idea es que, mientras avanza la ley de gastos y recursos, se comience a debatir la reforma laboral.

Como Senado se toma dos semanas entre la discusión en comisión y el debate en el recinto de sesiones, las opciones son tratarlo sobre tablas el 22 de diciembre o en su defecto el 29 y 30 de diciembre.

Con información de Noticias Argentinas