Javier Milei encabezó una mesa política: redefiniciones en el Gabinete tras el recorte de funciones a Santilli

El encuentro se centró en la polémica transferencia del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que generó tensión en el Ministerio del Interior. El Gobierno busca reordenar las áreas tras una marcha atrás en la decisión inicial.

El presidente Javier Milei lideró este miércoles una serie de reuniones en Casa Rosada para avanzar en la redefinición del organigrama estatal, recientemente anunciado en el Boletín Oficial. Los encuentros se desarrollaron en medio de una fuerte disputa interna generada por los cambios ministeriales, particularmente la controvertida transferencia del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Esta medida inicial afectó las funciones del Ministerio del Interior, conducido por Diego Santilli, y posteriormente fue revertida.

La principal controversia surgió tras el traspaso del Renaper, que originalmente dependía de la cartera de Interior, al Ministerio de Seguridad. Esta modificación, interpretada como un vaciamiento de funciones en el área de Santilli, obligó al Poder Ejecutivo a retrotraer la decisión. La medida había generado un significativo debate y malestar entre los funcionarios, especialmente dentro del sector del PRO.

El mandatario inició la jornada con una mesa política, integrada por sus colaboradores más cercanos, a las 9:30. Una hora más tarde, la cumbre se amplió al resto del Gabinete en el Salón Eva Perón. Asistieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los ministros Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Luis Caputo (Economía).

El debate sobre el Renaper

La redefinición de la estructura, y específicamente la polémica del Renaper, fue el eje central de las conversaciones. Desde Casa Rosada surgieron diferentes interpretaciones sobre el hecho: algunos lo atribuyeron a un «error» de la Secretaría de Legal y Técnica, mientras otros lo consideraron una decisión deliberada para reordenar el poder. La situación forzó a Adorni y Santilli a revisar las áreas afectadas y buscar un nuevo consenso.

Dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo, se pronunciaron públicamente exigiendo el retorno del organismo a Interior. Expresaron que el Renaper, con sus datos civiles sensibles, siempre estuvo bajo esa órbita y que su paso a Seguridad durante la dictadura fue una excepción. Además, fuentes del PRO responsabilizaron a la ministra Bullrich por una supuesta intención de concentrar poder.

El ministro del Interior, Diego Santilli, minimizó la importancia de los cargos en este contexto. «No me preocupan los cargos, nuestra tarea es resolver y avanzar con las reformas estructurales», declaró a la prensa desde el Salón Blanco. Santilli confirmó que mantendría una reunión con Adorni para definir el nuevo esquema, priorizando la funcionalidad sobre las disputas internas por las áreas.

Estas reuniones gubernamentales se llevaron a cabo en paralelo a un encuentro del PRO, encabezado por Mauricio Macri, con sus principales referentes. En esta cita, la fuerza política comenzó a discutir su rol de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2027, en un marco de reorganización política tanto dentro del gobierno como en la oposición.