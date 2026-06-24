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Política

«Enorme potencial productivo»: Enzo Fullone analizó junto al Senasa el futuro de la fruticultura y el estatus patagónico

El senador oficialista mantuvo un encuentro de trabajo con la titular del organismo sanitario, María Beatriz Giraudo. Evaluaron el impacto de las reformas de desregulación en el Alto Valle y el blindaje de las barreras de control en la región.

Redacción

Por Redacción

Senador Nacional de la Libertad Avanza y empresario rionegrino, Enzo Fullone. Foto: gentileza

Senador Nacional de la Libertad Avanza y empresario rionegrino, Enzo Fullone. Foto: gentileza

El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone (La Libertad Avanza), mantuvo una reunión de trabajo en Buenos Aires con la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo. El objetivo central del encuentro fue analizar el impacto del plan de modernización del Estado en las economías regionales de la provincia.

Durante la mesa de diálogo, los funcionarios priorizaron la situación de la fruticultura del Alto Valle, una actividad estratégica para el empleo regional y la exportación de peras y manzanas, además de repasar el presente de la ganadería, la vitivinicultura y el desarrollo rural de la Región Sur.

Barrera sanitaria y «menos burocracia»

Un punto clave de la reunión fue la ratificación del estatus sanitario de la Patagonia. Ambos coincidieron en que la preservación estricta de las barreras de control vigentes es fundamental para asegurar el acceso de la producción local a los mercados internacionales más exigentes.

Los productores necesitan un Estado que garantice reglas claras y estándares sanitarios confiables, no un Estado que les complique la vida con trámites innecesarios», señaló Fullone tras el encuentro, en sintonía con el proceso de desregulación y simplificación administrativa que promueve el Gobierno nacional para reducir costos operativos en el agro.

Finalmente, el legislador oficialista destacó la importancia de tender puentes directos entre los organismos nacionales y las demandas del interior productivo rionegrino: “Trabajamos para que quienes producen e invierten tengan herramientas para crecer. La Argentina saldrá adelante de la mano del sector privado y de la libertad, no de la burocracia”.


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El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone (La Libertad Avanza), mantuvo una reunión de trabajo en Buenos Aires con la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo. El objetivo central del encuentro fue analizar el impacto del plan de modernización del Estado en las economías regionales de la provincia.

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