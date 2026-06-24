«Enorme potencial productivo»: Enzo Fullone analizó junto al Senasa el futuro de la fruticultura y el estatus patagónico

El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone (La Libertad Avanza), mantuvo una reunión de trabajo en Buenos Aires con la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo. El objetivo central del encuentro fue analizar el impacto del plan de modernización del Estado en las economías regionales de la provincia.

Durante la mesa de diálogo, los funcionarios priorizaron la situación de la fruticultura del Alto Valle, una actividad estratégica para el empleo regional y la exportación de peras y manzanas, además de repasar el presente de la ganadería, la vitivinicultura y el desarrollo rural de la Región Sur.

Barrera sanitaria y «menos burocracia»

Un punto clave de la reunión fue la ratificación del estatus sanitario de la Patagonia. Ambos coincidieron en que la preservación estricta de las barreras de control vigentes es fundamental para asegurar el acceso de la producción local a los mercados internacionales más exigentes.

Río Negro tiene un ENORME potencial productivo.



Conversamos con la presidenta del SENASA sobre la importancia de sostener los estándares sanitarios de la Patagonia y avanzar en la modernización del Estado para acompañar a nuestros productores.



La Argentina saldrá adelante de… pic.twitter.com/q1cQQJXdXL — Enzo Fullone (@FulloneEnzo) June 24, 2026

“Los productores necesitan un Estado que garantice reglas claras y estándares sanitarios confiables, no un Estado que les complique la vida con trámites innecesarios», señaló Fullone tras el encuentro, en sintonía con el proceso de desregulación y simplificación administrativa que promueve el Gobierno nacional para reducir costos operativos en el agro.

Finalmente, el legislador oficialista destacó la importancia de tender puentes directos entre los organismos nacionales y las demandas del interior productivo rionegrino: “Trabajamos para que quienes producen e invierten tengan herramientas para crecer. La Argentina saldrá adelante de la mano del sector privado y de la libertad, no de la burocracia”.