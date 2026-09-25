Javier Milei regresó al país: el escenario económico que lo recibió, la interna con Bullrich y los cruces internacionales

El presidente de la Nación, Javier Milei aterriza este viernes en la Quinta de Olivos tras concluir su viaje número 19 a los Estados Unidos, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo encuentros con inversores del sector financiero en Nueva York.

El regreso del jefe de Estado coincide con la publicación de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los cuales mostraron un deterioro en las principales variables socioeconómicas durante el primer semestre del año.

Según las cifras oficiales del organismo de estadística, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población en los primeros seis meses de 2026, lo que representa un incremento respecto al 28,2% asentado hacia fines de 2025. Paralelamente, el nivel de indigencia trepó al 7,5%, frente al 6,3% reportado en el período previo, acumulando a un total de 15,4 millones de personas que no llegan a cubrir el costo de la Canasta Básica Total.

A este panorama social se suma la evolución de la actividad económica, que durante julio registró una contracción del 2,9% en comparación con junio y un retroceso del 1,4% en la medición interanual, afectando con mayor fuerza a los rubros industrial y comercial.

En el terreno político, la gestión libertaria enfrenta un escenario de crecientes debates internos y reordenamientos en el Congreso de la Nación, donde la bancada oficialista busca consolidar los consensos para avanzar con el Presupuesto y las reformas pendientes.

Javier Milei y Patricia Bullrich: la interna que deberá solucionar el Jefe de Estado

El principal desafío político para el presidente radica en gestionar las crecientes fricciones con la senadora y titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich. La legisladora ha dejado en claro que se considera una socia estratégica de la coalición libertaria y no una mera subordinada, exponiendo su descontento por la falta de consulta previa en proyectos clave como el Presupuesto y diferenciándose públicamente mediante gestos de autonomía política.

Su capital electoral propio y su marcada firmeza en la Cámara Alta convierten a su figura en un factor determinante para sostener los acuerdos legislativos del Gobierno. Ante este escenario de tensión interna, la conducción de Balcarce 50 bajó la orden estricta de evitar confrontaciones directas para preservar la cohesión del bloque.

Patricia Bullrich compartió un video con una canción de Lali Espósito (Foto: captura)

La senadora y jefa de bancada no solo mantiene altos niveles de aprobación en las encuestas comparados con la media de la dirigencia, sino que reclama ser tratada como una socia política clave que aportó una base electoral decisiva para el triunfo oficialista. Sus recientes desacuerdos públicos sobre el Presupuesto y la modificación de prestaciones en Discapacidad expusieron faltas de coordinación interna, obligando al Presidente a ordenar de forma taxativa a su gabinete que se evite la confrontación abierta para evitar fisuras en la coalición.

Los cruces presupuestarios, internacionales y las diferencias en el bloque del Senado

Las fricciones en el frente oficialista sumaron un nuevo capítulo durante las reuniones de la Mesa Política en la Casa Rosada, a partir de los contrapuntos expresados por la senadora Patricia Bullrich respecto a los artículos del Presupuesto referidos a las prestaciones por Discapacidad.

La titular de la bancada en la Cámara Alta cuestionó la falta de consulta previa sobre los artículos 36 al 41 de la iniciativa, los cuales planteaban modificaciones en la Emergencia y la eliminación de los aranceles de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas.

Frente a los reclamos del sector legislativo y de los bloques aliados, el Poder Ejecutivo accedió a modificar la redacción original del proyecto y habilitó la conformación de un texto consensuado para destrabar el debate. Las divergencias también alcanzaron otros ejes de la agenda parlamentaria, tales como la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación al régimen de Zona Fría y la eventual derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Otro de los puntos clave fue el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a posicionarse en el centro del debate político tras la intervención Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el escenario internacional el Gobierno ratificó la postura histórica sobre los derechos argentinos respecto al archipiélago y protagonizó un cruce con la prensa británica, donde sostuvo el compromiso de avanzar por la vía diplomática para la restitución del territorio insular.

Asimismo, las discusiones vinculadas al Atlántico Sur y la soberanía de Malvinas forman parte de la agenda que la Mesa Política oficialista analiza de cara al trabajo en el Congreso de la Nación. La conducción del Gobierno busca alinear criterios para sostener la causa en el marco de la política exterior y legislativa.

Con información de Infobae.