Entrevista a Pablo Cervi: «Neuquén tuvo la oportunidad de sacar a la casta enquistada y no lo hizo»

El diputado nacional Pablo Cervi es afiliado a la Unión Cívica Radical desde el 2020, por ahora no tiene intenciones de moverse a La Libertad Avanza, pero sí de «confluir» en un espacio común que defienda la gestión de Javier Milei. Desde que se sacó la famosa foto con sus pares del partido y el presidente para blindar el veto al aumento jubilatorio, su pase a las ideas libertarias parece no haber tenido vuelta atrás. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, anticipó conversaciones para octubre y fue crítico con el gobierno de Rolando Figueroa, al que acusó de no haber hecho un ajuste en serio.

P: Se te ha dado el mote de radical con peluca por tu acercamiento al gobierno de Javier Milei. ¿Te describe, renegás de eso?

R: La verdad que ha sido un calificativo peyorativo, pero no me molesta en la medida en que estamos buscando que el país salga adelante. Yo creo que son muy importantes para el país las transformaciones que se están llevando adelante y entiendo que hay que hay que apoyarlas. Hoy estamos viendo cómo se están llevando adelante muchas reformas que parecían imposibles en Argentina y eso es lo que me ha llevado a apoyar, en cierta medida, la política. Sobre todo el equilibrio fiscal y el ordenar las cuentas, que creo que es una señal que Argentina tiene que dar hacia el exterior.

P: O sea, peluca tenés. ¿Radical seguís siendo? ¿Cómo es la relación con el partido?

R: A nivel nacional tenemos diálogo con algunos referentes que están en línea. Una buena parte del radicalismo entiende que hay que apoyar este cambio y que muchas de las cosas que están haciendo son las que planteábamos nosotros desde Juntos por el Cambio en su momento. Y a nivel provincial estamos viendo cómo se posiciona el partido hacia lo que viene. Está claro que hubo definiciones de algunos referentes que resolvieron que con el armado provincial no va a ir el radicalismo, así que se está definiendo qué se va a hacer. A mí me intentaron echar por la famosa foto de los cinco (la foto con Milei), yo hice una defensa política de eso y sigo en el partido.

P: ¿A nivel provincial hay alguna posibilidad de que el radicalismo confluya con La Libertad Avanza?

R: En principio, es la propuesta que estamos dando. Habrá que ver si hay voluntad del partido y hay que ver también qué plantea La Libertad Avanza sobre cómo confluir. Estamos dando esas discusiones dentro del espacio y buscándole la solución. Todavía no está resuelto a nivel nacional.

P: ¿Tenés diálogo con Juan Peláez?

R: Todavía no directo, pero estamos buscando instancias de entendimiento entre los pensamientos para ver de qué forma podemos encaminar el partido, pensando de acá para adelante, más allá también del 2025.

P: ¿Te han propuesto afiliarte a La Libertad Avanza, como ha ocurrido con dirigentes del PRO que confirmaron su adhesión?

R: No, no, ese tema no se ha hablado y, en principio, más allá de que hemos conformado un bloque dentro del Congreso que es la Liga del Interior, mantenemos de alguna manera la identidad. Pero sí mostramos las intenciones de hacia dónde creemos que tendría que ir la discusión y el rumbo del país.

Pablo Cervi: «En Neuquén hay un Estado elefantiásico»

P: ¿Cómo ves a Neuquén en el concierto nacional y la gestión que empezó en diciembre de 2023?

R: Lo que veo es que han aumentado fuertemente los ingresos de la provincia. Se ha duplicado en dólares el presupuesto, pero así y todo crecen los gastos proporcionalmente. El 80% de los gastos van a sostener la estructura del Estado y después a cubrir el endeudamiento que tiene la provincia. Así que veo un Neuquén que está recibiendo gran cantidad de recursos, pero que no ha cambiado la dinámica de la administración donde hay un Estado elefantiásico que se chupa todos los recursos y no queda para poder invertir en obras. Neuquén tenía una oportunidad con la instancia que hay a nivel nacional de pedir que se haga un ajuste, sacar a la famosa casta enquistada en el gobierno y no se hizo.

P: El gobierno de Figueroa sostiene que es al revés, que tiene superávit y que echó a los “ñoquis”.

R: Yo no veo que haya sacado mucho, ¿no? Más allá de que echan a un médico que hace cinco meses que no va a trabajar, que no sé quién lo controlaba, o recién ahora se acuerdan de que no iba alguien que falta durante tres años. Los recortes que hemos visto son en ese sentido, pero ha aumentado fuertemente el gasto público en otras instancias.

Pablo Cervi: costos «grises» en Vaca Muerta

P: Hay empresas internacionales que han dejado Vaca Muerta, que hoy está principalmente concentrada por empresas nacionales. ¿No hay un tema de confianza en el gobierno nacional?

R: Sí, yo creo que hay distintas cosas. No lo vería como desconfianza, sí la oportunidad, en algún caso, de vender los activos a un buen precio porque ha habido una revalorización. Creo que sí hubo algún ruido a nivel provincial a la hora de transferir áreas y el costo que se genera. Son las cosas que hay que ver en la provincia para que podamos realmente desarrollar Vaca Muerta, así como otros costos grises: la corrupción gremial o la corrupción de las pseudocomunidades.

P: ¿Te interesaría nuevamente disputar el gobierno de Neuquén?

R: No sé si encabezar, pero sí estar en un armado que muestre una alternativa en la provincia a esto que es una continuidad más de 64 años de política del MPN. Lo que la sociedad votó en la última elección era un cambio, algo distinto, y hoy se están dando cuenta de que es básicamente más de lo mismo y con los mismos actores.

Pablo Cervi: la disputa electoral de octubre

P: Figueroa planteó que la disputa en octubre será entre sus candidatos y La Libertad Avanza. ¿Lo ves también?

R: Habrá que ver qué pasa a nivel nacional con el peronismo, ¿no? En su momento, si Cristina jugaba era una cosa, podía llegar a polarizar. Hay que ver ahora cómo se termina de generar esto dentro del armado nacional, si hay algún tipo de polarización nacional. Si no, es una alternativa de escenario que haya una disputa acá entre provincia y lo nacional que habrá que ver cómo se termina de definir eso.

P: ¿Vas a ser candidato, estás trabajando para seguir en el Congreso como diputado o senador?

R: En lo que estamos trabajando es en poder darle continuidad a estas políticas y a la transformación que ha iniciado el presidente. Así que entiendo que estaremos desde el lugar en que podamos hacerlo y con la importancia que tiene para Neuquén. En principio, no se ha hablado de candidatura, pero sí de la posibilidad de confluir en algún tipo de espacio que contenga a todos aquellos que creemos que este es el camino.