Milei anunció la reforma del Banco Central y un “grillete fiscal”: “Si la política no hace los deberes, pagará el costo”

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una cadena nacional desde Casa Rosada para presentar los principales lineamientos del proyecto de ley que busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central y reforzar la independencia de la autoridad monetaria. Milei anunció el envío de nuevos proyectos para establecer un mecanismo de control automático sobre el déficit fiscal y profundizar la liberalización del mercado de capitales.

Durante su discurso, el mandatario volvió a cuestionar a los gobiernos anteriores por haber utilizado la emisión monetaria para financiar el gasto público y aseguró que la iniciativa busca terminar con lo que definió como “la estafa de falsificar dinero”.

Milei sostuvo que el Banco Central fue utilizado históricamente como una herramienta de la dirigencia política para transferir recursos y financiar el déficit.

“El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. A lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación”, afirmó.

El Presidente también apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó las decisiones adoptadas durante su gobierno en relación con las reservas del Banco Central.

Las cinco premisas de la reforma

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central estará basado en cinco ejes principales.

El primero será establecer como objetivo prioritario preservar el valor de la moneda, con el reconocimiento de la naturaleza monetaria de la inflación.

Además, se prohibirá de manera expresa el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria. La iniciativa buscará impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario y limitar otros mecanismos de asistencia al Tesoro.

Otro de los puntos centrales será reforzar la protección institucional del presidente y del directorio del Banco Central frente a posibles intervenciones políticas. Según explicó Milei, la remoción de las autoridades requerirá el respaldo de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

La reforma también restringirá el pago de dividendos originados en resultados derivados de la prestación de servicios de liquidez y eliminará cambios incorporados a la Carta Orgánica durante la reforma de 2012.

El Gobierno también buscará modificar el régimen de las denominadas letras intransferibles, utilizadas en distintos períodos para que el Tesoro accediera a reservas del Banco Central.

El “grillete fiscal”

Durante la cadena nacional, Milei anunció además una reforma denominada “grillete fiscal”, orientada a impedir que la Argentina mantenga presupuestos deficitarios.

El mecanismo se activaría si durante varios meses consecutivos se registraran resultados fiscales negativos. En ese escenario, el Congreso debería adoptar medidas para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas.

Si no se produjera una corrección, entraría en vigencia de manera automática un esquema similar a un shutdown, con la paralización de actividades estatales consideradas no esenciales.

Entre las medidas previstas se incluirían:

El congelamiento de nuevos gastos.

La suspensión de adjudicaciones y contratos.

La prohibición de incorporar personal.

La interrupción de transferencias discrecionales a las provincias.

Además, mientras estuviera vigente el mecanismo, los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo no percibirían sus salarios.

“Si la política no hace los deberes, la política pagará el costo”, sostuvo Milei.

El Presidente remarcó que el sistema no alcanzaría a las jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales, seguros de desempleo ni a áreas esenciales como salud, seguridad y el servicio penitenciario.

“Cuando las cuentas se desordenan, es la política la que tiene que pagar el precio”, afirmó.

Cambios en el mercado de capitales

Milei también adelantó que el Gobierno enviará otros dos proyectos destinados a recuperar la profundidad del sistema financiero y promover la inversión.

Uno de ellos contemplará una liberalización profunda del mercado de capitales, con modificaciones a distintas leyes para reducir la intervención estatal y facilitar que los ahorros se canalicen hacia actividades productivas.

El mandatario sostuvo que mantener los ahorros fuera del sistema financiero limita la capacidad de inversión y crecimiento de la economía.

“Para que una economía crezca se necesita inversión. Dejar nuestros ahorros fuera del sistema atenta contra nuestro crecimiento”, concluyó.

El presidente se despidió con un mensaje al Congreso de la Nación: «confío plenamente que el congreso de la nación comprenderá la naturaleza del problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiaran a la argentina para siempre»