Efecto RIGI: los proyectos de Vaca Muerta y minería que ya empezaron a liquidar divisas

El esquema de incentivos para grandes capitales comenzó a impactar de manera concreta en las cuentas del Banco Central. Según los datos difundidos por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya generó el ingreso de 1.205 millones de dólares.

Una vez restados los fondos destinados a la importación de equipamiento y servicios necesarios para estas obras, el sistema arroja un balance positivo superior a los 760 millones de dólares que ya refuerzan las reservas oficiales. Esta dinámica se ha vuelto un pilar central en la estrategia del equipo económico de Javier Milei.

La disponibilidad de estas divisas le permite al Gobierno ganar margen de maniobra y postergar el regreso a los mercados voluntarios de deuda internacional, priorizando el financiamiento genuino a través de la inversión extranjera directa y la repatriación de capitales por sobre el endeudamiento público tradicional.

Presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

Actualmente, el Ejecutivo dio luz verde a una docena de iniciativas que representan compromisos de inversión por 26.000 millones de dólares. Debido a las exigencias de la propia normativa, las empresas adjudicadas tienen la obligación de ejecutar al menos el 40% de esos montos durante los primeros dos años de desarrollo, lo que garantiza un flujo constante de ingresos cercanos a los 6.000 millones de dólares en el corto plazo.

Vaca Muerta y minería: los motores del ingreso del RIGI

Dentro de los proyectos que motorizan estos números aparecen nombres clave para la industria energética regional. Pan American Energy (PAE) lidera con un plan de 1.300 millones de dólares para un gasoducto que se integrará al megaproyecto de exportación de GNL de Southern Energy.

En la misma línea, Pluspetrol registró sus desarrollos para una planta de tratamiento y transporte en los bloques de Vaca Muerta adquiridos recientemente a ExxonMobil. Por fuera de los hidrocarburos, la apuesta minera de Vicuña sobresale con una inversión de 9.700 millones de dólares para desarrollar el yacimiento de cobre Josemaría, el más importante del país.

Hacia adelante, el horizonte de ingresos podría ampliarse considerablemente. El Ministerio de Economía tiene bajo análisis otras 21 carpetas de proyectos que, en conjunto, podrían sumar inversiones por más de 53.000 millones de dólares antes de que expire la vigencia del régimen en julio de 2027.

Con información del Banco Central y de Bloomberg.