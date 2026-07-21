AbraSilver presentó el informe técnico definitivo de Diablillos en Salta y evalúa la ampliación del proyecto

La compañía canadiense AbraSilver presentó el informe técnico definitivo de viabilidad (DFS, por sus siglas en inglés) de su proyecto de plata y oro Diablillos, ubicado entre Salta y Catamarca. De esta manera, se consolida el avance de una de las principales iniciativas mineras en el país, cuya inversión inicial prevista en 481 millones de dólares se realizará bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

El documento, elaborado bajo los estándares de la normativa canadiense 43-101, está fechado el 20 de julio de 2026, con vigencia desde el 19 de junio. Según la empresa, no introduce cambios respecto de los resultados económicos anunciados el mes pasado.

Al mismo tiempo, la empresa informó que continua avanzando en el armado de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) para la potencial incorporación de una operación de lixiviación en pilas orientado al procesamiento de mineral de menor ley.

El DFS ratifica el desarrollo de Diablillos como una mina convencional a cielo abierto, con una planta de procesamiento de 9.000 toneladas por día y una vida útil estimada de 25 años.

En ese sentido, el estudio proyecta un valor actual neto (VAN) después de impuestos de 3.000 millones de dólares, calculado con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 41,9% y un período de recuperación de la inversión previsto en 1,7 años. Todo esto previsto en un escenario con precios de referencia de 50 dólares por onza de plata y 3.650 por onza de oro.

Según la compañía, el informe técnico no presenta diferencias significativas respecto de los resultados difundidos el 22 de junio, cuando dio a conocer las principales conclusiones del estudio de factibilidad.

También se reportaron avances en la evaluación de la lixiviación en pilas

Por otra parte, AbraSilver también actualizó el estado de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) que analiza la potencial incorporación de una operación de lixiviación en pilas para procesar mineral de menor ley en el proyecto Diablillos, lo que podría extender su vida útil y aumentar su valor. Se espera que el PEA sea completado durante el cuarto trimestre de 2026.

La empresa explicó que decidió extender los plazos del estudio luego de obtener resultados metalúrgicos superiores a los previstos, que mostraron una recuperación de oro mayor a la considerada inicialmente.

A partir de esos resultados, la minera decidió actualizar la estimación de recursos minerales para incorporar material adicional con el potencial de ser explotadas mediante este método de procesamiento.

Una vez completada esa tarea, elaborará la PEA sobre la nueva base de recursos, con el objetivo de ofrecer una evaluación más completa del potencial de generación de valor de esta alternativa.

El presidente y CEO de AbraSilver, John Miniotis, comentó: «Los resultados metalúrgicos de nuestro programa de pruebas de lixiviación en pila fueron mejores de lo esperado, y refuerzan el importante potencial de crecimiento que existe más allá del caso base del estudio de viabilidad definitivo (DFS)».

«Esperamos publicar un estudio de viabilidad preliminar (PEA) más completo sobre la lixiviación en pila a finales de este año, que incorpore una estimación actualizada de los recursos minerales y refleje de manera más exhaustiva el potencial a largo plazo de la oportunidad de lixiviación en pila en Diablillos», concluyó.