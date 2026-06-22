Reconfiguración en el área de comunicación del Gobierno: Javier Lanari deja la Secretaría de Prensa

El esquema de comunicación del Gobierno nacional sumó una nueva modificación administrativa este lunes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó a través de sus canales oficiales el alejamiento de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, cargo en el que se desempeñaba en la estructura del Poder Ejecutivo.

La salida de Lanari se produce en el marco de una serie de reordenamientos en las dependencias de difusión gubernamental, iniciados formalmente tras el traspaso de funciones del propio Adorni a la Jefatura de Gabinete y la posterior designación del economista Adrián Ravier en la Vocería Presidencial.

Javier Lanari dejó su rol en Comunicación: qué pasa con su puesto

El jefe de ministros formalizó la noticia mediante una publicación en la red social X, donde expresó el reconocimiento institucional a la tarea realizada por el funcionario saliente durante el periodo de gestión.

«Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos», comunicó Adorni.

Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su… — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

Asimismo, el funcionario adelantó que la cobertura de la vacante se resolverá a la brevedad. El próximo titular del área tendrá la responsabilidad de coordinar la agenda institucional y de medios públicos en sintonía con las prioridades de gestión que lleva adelante el Poder Ejecutivo, trabajando de manera conjunta con el portavoz Adrián Ravier.

Lineamientos del nuevo esquema comunicacional

Con este movimiento, los equipos técnicos de la Casa Rosada buscan consolidar un organigrama con competencias delimitadas. Entre los principales ejes previstos para el área se destacan:

Coordinación operativa: La Secretaría de Comunicación mantendrá una dependencia directa y centralizada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La Secretaría de Comunicación mantendrá una dependencia directa y centralizada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Enfoque técnico: La labor del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, se orientará prioritariamente a la explicación de variables económicas y metas de gestión macroeconómica.

La labor del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, se orientará prioritariamente a la explicación de variables económicas y metas de gestión macroeconómica. Articulación institucional: El perfil que se evalúa para el reemplazo de Lanari contempla capacidades técnicas para la unificación de los criterios discursivos y la relación administrativa con los medios de prensa.

El Gobierno nacional informará formalmente los decretos de designación una vez concluidos los trámites administrativos de rigor en la Secretaría de Legal y Técnica.