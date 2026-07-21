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Scaloni y Barco: los memes más divertidos que sorprendieron a los fans tras el Mundial 2026

Mientras seguían el minuto a minuto de los partidos de la Selección Argentina, los usuarios de redes sociales se divirtieron con memes sobre la relación de Lionel Scaloni y Valentín Barco, quien no sumó ni un minuto en cancha en las etapas definitorias del Mundial 2026.

Redacción

Por Redacción

Lionel Scaloni y Valentín Barco fueron protagonistas de los mejores memes del Mundial 2026.-

Lionel Scaloni y Valentín Barco fueron protagonistas de los mejores memes del Mundial 2026.-

Además de volver con la medalla del subcampeonato, la Selección Argentina dejó un momento icónico en las redes sociales: los divertidos memes sobre la relación entre Lionel Scaloni, el técnico, y Valentín «el Colo» Barco, jugador que solo entró a la cancha algunos minutos contra Jordania durante el Mundial 2026.

Ante la ausencia del «Colo» Barco en los equipos titulares de la Selección Argentina en las etapas definitorias, y como no fue convocado en los cambios de Lionel Scaloni, los seguidores de redes sociales se divirtieron con imaginarios diálogos entre el técnico y el exjugador de Boca. Los repasamos a continuación.

Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes que dejaron Lionel Scaloni y «el Colo» Barco

Los mejores memes que dejó la relación del «Colo» Barco con Lionel Scaloni, en el banco de suplentes.-
Los mejores memes que dejó la relación del «Colo» Barco con Lionel Scaloni, en el banco de suplentes.-
Los mejores memes que dejó la relación del «Colo» Barco con Lionel Scaloni, en el banco de suplentes.-
Los mejores memes que dejó la relación del «Colo» Barco con Lionel Scaloni, en el banco de suplentes.-
Los mejores memes que dejó la relación del «Colo» Barco con Lionel Scaloni, en el banco de suplentes.-
Los mejores memes que dejó la relación del «Colo» Barco con Lionel Scaloni, en el banco de suplentes.-
Los mejores memes que dejó la relación del «Colo» Barco con Lionel Scaloni, en el banco de suplentes.-
Los mejores memes que dejó la relación del «Colo» Barco con Lionel Scaloni, en el banco de suplentes.-
Los mejores memes que dejó la relación del «Colo» Barco con Lionel Scaloni, en el banco de suplentes.-

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Valentín Barco

Además de volver con la medalla del subcampeonato, la Selección Argentina dejó un momento icónico en las redes sociales: los divertidos memes sobre la relación entre Lionel Scaloni, el técnico, y Valentín "el Colo" Barco, jugador que solo entró a la cancha algunos minutos contra Jordania durante el Mundial 2026.

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