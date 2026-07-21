Scaloni y Barco: los memes más divertidos que sorprendieron a los fans tras el Mundial 2026
Mientras seguían el minuto a minuto de los partidos de la Selección Argentina, los usuarios de redes sociales se divirtieron con memes sobre la relación de Lionel Scaloni y Valentín Barco, quien no sumó ni un minuto en cancha en las etapas definitorias del Mundial 2026.
Además de volver con la medalla del subcampeonato, la Selección Argentina dejó un momento icónico en las redes sociales: los divertidos memes sobre la relación entre Lionel Scaloni, el técnico, y Valentín «el Colo» Barco, jugador que solo entró a la cancha algunos minutos contra Jordania durante el Mundial 2026.
Ante la ausencia del «Colo» Barco en los equipos titulares de la Selección Argentina en las etapas definitorias, y como no fue convocado en los cambios de Lionel Scaloni, los seguidores de redes sociales se divirtieron con imaginarios diálogos entre el técnico y el exjugador de Boca. Los repasamos a continuación.
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