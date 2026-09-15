Es oficial: San Miguel de Tucumán será capital simbólica de Argentina cada 9 de julio

El Gobierno finalmente oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio. La normativa se fijó tras la promulgación de la Ley 27820.

La medida establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Ejecutivo nacional para la fecha se realicen en esta ciudad de forma permanente.

San Miguel de Tucumán como capital simbólica de Argentina

La medida que se fijó con la publicación del Boletín Oficial, apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.

El texto se encuadra en una serie de acuerdos que el oficialismo alcanzó con sectores aliados en el Congreso. Además de ampliar las cámaras federales de apelaciones en Tucumán, la mayoría de las iniciativas no tienen costo fiscal, pero poseen un alto valor simbólico para los diputados a nivel local.

Otras de las iniciativas que se encuentran dentro de ls lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.

La declaración prevista se encuadra en la Ley 26.118 que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.

La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.

A finales de agosto, recibió aprobación definitiva la ley impulsada por la senadora Alejandra Vigo -que contaba con media sanción desde septiembre de 2025-, declarando de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une los caminos de Brochero y de Santiago de Compostela.

De esta manera, se garantizará el desarrollo de actividades culturales, religiosas, académicas y turísticas ligadas a ambos itinerarios. Asimismo, la medida contempla la creación de un pasaporte de peregrino para registrar el trayecto, tomando como referencia la emblemática experiencia gallega.

Con información de Infobae