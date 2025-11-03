Cómo fue el encuentro de Adriana Metz con su hermano, el Nieto 140 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo

“La búsqueda personal terminó porque encontré a mi hermano; pero la colectiva continúa hasta el último nieto” buscado por abuelas y abuelos, dijo Adriana Metz, que en julio encontró a su hermano nacido en el centro clandestino de Bahía Blanca en 1977.



Adriana era una bebé cuando quedó abandonada sola en Cutral Co el día del secuestro, cuando el grupo de tareas se llevó a Raúl Metz y Graciela Romero, embarazada. El matrimonio sigue desaparecido, pero su hermano, el Nieto 140, fue hallado en julio por Abuelas de Plaza de Mayo.

“Me alegra poder enviarle un mensaje de Whatsapp y que me responda. Durante más de 48 años él vivió sin saber que tenía una hermana”, dijo Adriana, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Cada pequeño contacto se tornó en un acontecimiento, luego de décadas de búsqueda incesante sin respuestas.

«Queremos que el proceso sea más rápido, pero no porque sea lento, significa que dejemos de buscar» Adriana Metz, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre la continuidad de la búsqueda de los niños y niñas nacidos en cautiverio

Él vive en Buenos Aires y Adriana está radicada en Mar del Plata. Ya se vieron tres veces y cada vez que se juntan, hablaron durante varias horas, explicó Adriana. Luego continúan con un fluido contacto de mensajes. “Hablamos de un montón de cosas”, dijo, sin mayores precisiones.

Dijo que su hermano no pudo pedir explicaciones tras conocer su identidad, porque los apropiadores de su hermano, no están vivos.

Hoy llegará al Alto Valle convocada por la Red por la Identidad y otras organizaciones de la región que planificaron una apretada agenda de charlas y paneles. En Cutral Co, las actividades comenzarán a las 9,30 coordinadas por la Asociación de Familiares de Ex Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Cutral Co y Plaza Huincul e HIJOS..

“Cada restitución nos provoca una inmensa alegría y ahora que encontré a mi hermano, sé que todas las veces fue así: una gran alegría. Cada identidad restituida nos da más fuerza para continuar y saber que se puede, que más allá de este plan sistemático de apropiación de niñas y niños que tramó la dictadura cívico militar, las Abuelas crearon las herramientas para encontrarlos”, finalizó.

La agenda en el Alto Valle

Hoy lunes estará en la comarca petrolera, a las 9,30 en el Instituto de Formación Docente 14, luego en una intervención artística frente al lugar del secuestro de sus padres, en C.H.Rodríguez y cercano al mediodía en el Espacio de la Memoria. A las 14, habrá un conversatorio en el IFD 14

El martes 4 en Cipolletti a las 10 en el centro comunitario «Abuelas» en el barrio Obrero, luego un conversatorio a las 15 en la escuela técnica 22 y una charla a las 18 con estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro y comunidad en general en España 750. Organiza, la Red por la Identidad.

El miércoles 5 estará en Regina a las 9,30 en el Instituto de Formación Docente, con un conversatorio a cargo de la Red por la Identidad de Regina y el proyecto de Extensión del IFD.

El miércoles a las 14,30 estará en la plaza Belgrano de Roca, donde se llevará a cabo una charla y acto organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, UnTER y la Red por la Identidad en Roca.

El jueves 6 de noviembre la actividad continuará en Neuquén con una presentación a las 10 en el Instituto Superior de Formación Docente ubicado en Anaya 255 y con un acto en el «Paseo de las Abuelas», en Primeros Pobladores y Ruta 22 de Neuquén capital, organizado por el Red por el Derecho a la Identidad.