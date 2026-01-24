Escándalo en AFA: investigan al entorno de Toviggino por una red sospechosa de pases de jugadores

La situación judicial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Claudio «Chiqui» Tapia suma un nuevo y complejo frente que apunta directamente a la «caja» de la calle Viamonte. Mientras avanzan las causas federales por presunto lavado de activos, salió a la luz una trama oculta de transferencias que golpea al corazón del poder en el fútbol nacional y salpica a figuras de talla internacional.

Según reveló el diario Clarín, el círculo de confianza de Pablo Toviggino habría gestionado un «centenar» pases de futbolistas. El informe apunta a que el entorno de la mano derecha de «Chiqui» Tapia orquestó un esquema de transferencias millonarias utilizando una red de influencias y sociedades bajo sospecha para mover divisas y cobrar comisiones.

Del «Papu» Gómez al ascenso

El dato más impactante del informe es la jerarquía de los nombres involucrados. La lista de operaciones bajo la lupa está encabezada por Alejandro «Papu» Gómez, el volante campeón del mundo en Qatar 2022. Su vínculo histórico con Arsenal de Sarandí lo habría dejado, según la investigación, dentro del radar de esta red de intermediación.

Pero no es el único. La trama abarca también a jugadores de larga trayectoria en la Liga Profesional como el mediocampista uruguayo Brahian Alemán y el arquero Andrés Mehring, además de otros futbolistas como Gonzalo Goñi y Lucas Brochero. El denominador común es la conexión con Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal, clubes señalados como plataformas operativas del tesorero.

Triangulaciones y dólares

La información detalla que muchas de estas operaciones se triangularon con equipos de Paraguay, una maniobra habitualmente utilizada en el mercado de pases para eludir controles fiscales y justificar movimientos de fondos.

El objetivo de este esquema sería el cobro de comisiones en transacciones que, en muchos casos, superan los 100 mil dólares. Esto habría permitido a intermediarios y empresas ligadas directamente al dirigente generar una caja paralela a través de un sistema de «gerenciamiento en las sombras» que hoy investiga la Justicia Federal.