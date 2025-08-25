Escándalo en la ANDIS: nuevos audios de Diego Spagnuolo involucran a funcionarias del gabinete

El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo explosivo este lunes. Nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, mencionan ahora a una alta funcionaria del gabinete y a una excanciller, en medio de conflictos internos que se revelan en las conversaciones.

Según informó Noticias Argentinas, los audios, difundidos en el programa Argenzuela de Radio 10, muestran a Spagnuolo acusando directamente a Pettovello de traicionarlo. «Sandra a mí me hizo una jugada medio… me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier«, se escucha en la grabación.

En las nuevas transcripciones, el exfuncionario cuestiona la interna del Gobierno y denuncia complicaciones con Mondino:

Acusación a Pettovello: «Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo».

Crítica a la interna: «Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda».

Mención a Mondino: «Fijate los quilombos que están teniendo… están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino».

Sobre el Presidente: En tono irónico, Spagnuolo sugiere que Javier Milei estaba al tanto de las irregularidades: «Javier desentendido de todo».

Los primos Menem sostienen que los audios son parte de una operación política

Mientras la Justicia avanza con investigaciones y allanamientos relacionados con ANDIS, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo «Lule» Menem, sostienen que se trata de una «monumental operación» de la oposición y aseguran la «absoluta falsedad del contenido» de las grabaciones.