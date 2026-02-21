Escándalo en Misiones: echaron a una funcionaria tras un video desde Cancún dedicado a “todos los pobres”

La directora de Turismo Social de Misiones,Karina Mabel Acosta, fue removida de su cargo tras la difusión de un video grabado en Cancún en el que dedicó un mensaje “para todos los pobres”. El gobernador Hugo Passalacqua dispuso su apartamiento luego de la viralización del contenido en redes sociales.

Según publicó Infobae, Acosta compartió imágenes de sus vacaciones en el Caribe. En la filmación se la escucha decir: “Estoy volando por los aires de México, Cancún. Para todos los pobres”. Luego agrega: “Fuera, pobres”.

Video viral en Cancún y reacción inmediata del Gobierno de Misiones

En el mismo registro, la entonces funcionaria sumó: “Miren las chicas divinas que conocí acá. Las amo. Gracias por haber compartido su tiempo conmigo”. También repitió una frase que se oía de fondo: “Y esta noche: las despechadas”.

El video muestra a Acosta junto a otras mujeres durante una actividad recreativa y finaliza con imágenes aéreas de hoteles y playas de Cancún.

Karina Mabel Acosta fue removida tras la viralización de un video grabado en Cancún.

La reacción oficial fue inmediata. El gobernador Passalacqua resolvió su remoción y el decreto dispuso dejar sin efecto su nombramiento como directora de Turismo Social, cargo que había asumido el 16 de febrero de 2024.

Ajuste provincial, malestar social y mensaje político tras el despido

El caso se produjo mientras Misiones afronta dificultades financieras. La provincia desdobló el pago del medio aguinaldo de diciembre y aplicó medidas para mejorar la recaudación. También se resolvió congelar el sueldo del titular del Poder Ejecutivo.

Una alta fuente de la administración provincial declaró a Infobae: “No habrá tolerancia con este tipo de cosas”. Además, señaló que el despido fue “un claro mensaje al resto de los funcionarios del enojo del Gobernador para con este tipo de situaciones”.