Escuela laboral de Huergo festejó 23 años y renovó su histórico pedido

La institución realizó actividades y un abrazo simbólico en el marco de su 23° aniversario. (Foto: Andrés Maripe).

La comunidad de laEscuela de Formación Cooperativa Laboral N° 5 de Ingeniero Huergo celebró este jueves su 23° aniversario con actividades junto a sus estudiantes, docentes y autoridades, en una jornada donde se volvió a reactivar elhistórico reclamo por un edificio propio.

Actualmente, la institución comparte espacios con la Escuela Especial 15 ubicada en San Luis y Santos Bellos, y según afirman desde la institución, la falta de infraestructura afecta el funcionamiento diario y la identidad de la comunidad educativa.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la directora de la institución, Magalí Calvo, explicó que el pedido acompaña al establecimiento educativo desde sus inicios. «Cumplimos 23 años y es el tiempo que la escuela lleva solicitando un edificio», sostuvo. Además, remarcó que se trata de la única escuela que funciona de manera simultánea con otra institución dentro del mismo edificio.

El espacio recibe a 75 adolescentes y jóvenes con discapacidad de Huergo, Mainqué, Cervantes, Godoy y algunos sectores de Villa Regina. Muchos de los alumnos son egresados de escuelas especiales o estudiantes que realizan trayectorias complementarias junto a las ESRN y los CEM nocturnos. Además de apoyo pedagógico, los alumnos pueden participar de distintos talleres laborales.

En la zona existen otras escuelas laborales en Roca y Allen, aunque la de Ingeniero Huergo cumple un rol importante en la zona este del Alto Valle al recibir estudiantes de localidades vecinas. En el caso de Villa Regina, la modalidad funciona dentro de una escuela especial como unidad laboral, mientras que en Huergo la institución funciona de manera independiente como escuela laboral.

Abrazo simbólico de la comunidad a la Escuela Laboral 5. Foto: Andrés Maripe.

Según detalló la directora, el crecimiento de ambas matrículas generó problemas de espacio y obligó a reorganizar horarios, recreos y hasta el uso del comedor. «Ya no podemos contar con más espacios. A veces las clases se dictan en lugares que no son ambientes áulicos. Por ejemplo, depende de los días, la seño de apoyo a veces está en el comedor dando sus clases», ilustró.

Además del uso de aulas, el comedor escolar también debe organizarse en distintos turnos para evitar cruces entre estudiantes de ambas escuelas. Actualmente funcionan cuatro turnos de almuerzo: dos para cada institución.

La directora sostuvo que el reclamo no solamente apunta a mejorar las condiciones edilicias, sino también a fortalecer la identidad de la escuela laboral dentro de la comunidad. «Muchas veces nos confunden con la escuela especial. Tener un edificio propio también significa tener identidad y visibilidad», expresó.

En relación al proyecto de construcción, recordó que en 2023 el edificio salió a licitación y generó expectativas. Sin embargo, la obra nunca comenzó. “Fue una gran noticia, estuvimos todos felices porque parecía que finalmente se iba a construir, pero después no hubo novedades”, lamentó.

Según explicó, se realizó una primera licitación sin resultados positivos y luego una segunda convocatoria que tampoco avanzó. Desde entonces, la escuela continúa enviando notas y pedidos a las autoridades provinciales cada vez que tiene oportunidad. «Más que un reclamo, es un sueño de toda la comunidad educativa», afirmó.

Por su parte, la intendenta de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla, acompañó el reclamo y aseguró que el pedido sigue presente en cada encuentro con funcionarios provinciales. «Creo que ya es momento de alzar la voz más fuerte. Lo más importante es insistir para que los chicos tengan su edificio propio», expresó.

La intendenta Silvia Penilla respaldó el pedido de la comunidad. Foto: Andrés Maripe.

La jefa comunal aseguró que el tema suele plantearse en reuniones con autoridades provinciales y confirmó que recientemente habló sobre la situación con el ministro de Educación. «Lo saben, lo tienen en agenda, pero depende de Provincia que esto se logre», señaló.

La experiencia de los estudiantes en los talleres que ofrecen salida laboral

La Escuela Laboral Nº 5 comenzó a funcionar el 15 de mayo de 2003 con talleres de carpintería, panadería, costura y economía. Durante la jornada, tres estudiantes compartieron a este medio cómo estos espacios les permiten aprender oficios y proyectar una salida laboral.

Leonel Reinaldo Blas, de 19 años, asiste al taller de panadería y contó que gracias a lo aprendido pudo trabajar en panadería «Maná» e incluso vender productos elaborados por él mismo. «Aprendí a hacer pan dulce, grisines, tortas y de todo un poco», relató.

Estudiantes del establecimiento educativo. Foto: Andrés Maripe.

Por su parte, Leonel Alejandro Herrera, estudiante de carpintería, explicó que sueña con tener su propio espacio de trabajo en el futuro. «Quiero hacer carpintería en mi casa y vender mis trabajos», expresó.

Además, Margarita Gómez, de 18 años asiste al taller de economía y mencionó que disfruta de aprender y que a futuro le gustaría «hacer de todo un poco».