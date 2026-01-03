Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro: la situación de Nahuel Gallo, el argentino detenido en Venezuela

La situación del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela desde hace un año, volvió a quedar en el centro de la escena tras los ataques en Caracas, atribuidos a Estados Unidos, que derivaron en la captura del presidente Nicolás Maduro. Los detalles.

El drama del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

Su esposa, María Alejandra Gómez, reclamó públicamente la liberación de Gallo y denunció que permanece incomunicado desde hace 391 días, sin asistencia consular ni presentación ante un tribunal. El gendarme se encuentra detenido en la cárcel de El Rodeo 1, en una situación que su familia define como una detención arbitraria y desaparición forzada.

“Estoy ansiosa, preocupada y feliz a la vez, pero no voy a estar en paz hasta poder escucharlo o verlo”, expresó Gómez al referirse al contexto de violencia registrado en la capital venezolana durante la madrugada. Según relató, la única información que recibe sobre su esposo llega de manera extraoficial, a través de terceros que lo vieron en el penal y le transmitieron que se mantiene “fuerte”.

En su testimonio, Gómez calificó la detención como un “secuestro” y apuntó contra los responsables del régimen venezolano, a quienes definió como “delincuentes” y “criminales de lesa humanidad”. Además, reclamó la liberación de “todos los inocentes” detenidos y pidió que quienes custodian a su esposo actúen con humanidad.

Sobre la intervención militar en Venezuela, Gómez sostuvo que, aunque el escenario es dramático, representa una oportunidad de cambio. “Es un paso a la democracia y a la libertad”, afirmó, y consideró que el desenlace actual fue consecuencia directa de las acciones del propio régimen. “Lastimosamente, era la única salida para la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”, concluyó.

En paralelo, el presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno argentino ya está trabajando para lograr la liberación de Nahuel Gallo y afirmó que, con el nuevo escenario político en Venezuela, “las chances de que vuelva con vida son más altas”. Según explicó, se están redoblando los esfuerzos diplomáticos para resolver el caso con urgencia.

Desde Cancillería, en tanto, remarcaron la responsabilidad internacional del “régimen venezolano”. En un comunicado oficial, señalaron que Venezuela es responsable por “la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo”, quien se encuentra en una situación de detención arbitraria y desaparición forzada, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reiteraron el pedido por su inmediata liberación.