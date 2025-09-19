Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en Argentina: el hombre de confianza de Trump que elogió a Milei

Lamelas fue respaldado en Washington y ya cuenta con la felicitación pública de la Embajada en Argentina.

La Embajada de Estados Unidos en Argentina anunció que Peter Lamelas fue confirmado por el Senado norteamericano como nuevo embajador en Buenos Aires. Ahora, tras la ratificación de la Cámara y la felicitación pública de la Embajada, resta definir la fecha exacta de su arribo a Buenos Aires para asumir sus funciones.

Un anuncio oficial cargado de expectativa en la relación Estados Unidos- Argentina

En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la sede diplomática señaló: “¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando a @POTUS y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina”.

La felicitación se replicó también en inglés y destacó que Lamelas asumirá formalmente sus funciones una vez que llegue al país. Con este paso, Washington da un nuevo impulso al vínculo con la administración de Javier Milei.

Nuevo embajador en Argentina: Peter Lamelas ya tiene luz verde en EE.UU..

Lamelas, un médico de origen cubano radicado en Florida, se convertirá así en el representante directo de Donald Trump en Buenos Aires. La confirmación habilita el inicio de una etapa en la que su perfil público ya generó repercusiones tanto en Argentina como en Estados Unidos

Quién es Peter Lamelas, el designado por Donald Trump para Argentina

Según el perfil difundido en distintos medios, Peter Lamelas emigró a Estados Unidos con su familia tras la revolución cubana. Allí estudió medicina y fundó la red de clínicas de urgencias más grande de Florida. En redes sociales, Trump lo describió como “un médico, filántropo y un hombre de negocios increíble”.

El futuro embajador es considerado un fuerte crítico del socialismo. En publicaciones previas aseguró: “Como refugiado cubano que escapó del comunismo he visto de primera mano la devastación del socialismo. No es solo ineficiencia; es cruel y engañoso”.

Lamelas también elogió a Javier Milei y subrayó: “Líderes como Trump y Milei, con su visión sin remordimientos, están rechazando las políticas fallidas del pasado y construyendo una nueva era de gobiernos simplificados y crecimiento”. Estas afirmaciones anticipan el tono político de su gestión.

Peter Lamelas, el funcionario que prometió buscar «justicia» en el caso de Cristina Kirchner

Su nombre ya había generado repercusiones semanas atrás, cuando en una presentación ante el Senado estadounidense sostuvo que buscará “limitar la influencia maligna de China” y que trabajará para que “Cristina Kirchner tenga la justicia que se merece”.

En su momento, además, en redes sociales agradeció la designación con un mensaje dirigido a Trump: “Señor presidente, gracias por este increíble honor. El mundo lo ve claramente: Estados Unidos ha vuelto porque Donald J. Trump ha vuelto. Bajo su liderazgo, la relación entre Estados Unidos y Argentina alcanzará una grandeza sin precedentes”.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas