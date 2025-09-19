Javier Milei encabezará un acto en Córdoba y lanzará la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones

Javier Milei tomó la decisión de iniciar y cerrar la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba, con el objetivo de reforzar el apoyo en un distrito considerado clave para las elecciones de octubre. Este viernes encabezará un primer y se espera que por la tarde lance oficialmente la campaña nacional. Hay expectativas por si brindará declaraciones respecto al reciente revés que recibió en el Congreso.

El presidente libertario visitará a la Bolsa de Comercio local para mostrarse con el candidato de su lista «outsider», Gonzalo Roca. Su llegada se da después del acto que encabezó Juan Schiaretti con los gobernadores de Provincias Unidas, quienes la semana pasada lanzaron duras críticas al Gobierno nacional tras un confuso llamado al diálogo.

Según la información brindad por Infobae, a las 12 Javier Milei hablará en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Córdoba con motivo del acto por el 125° aniversario. Si bien no se brindaron detalles de su discurso, hay grandes expectativas por si se refiere al reciente revés que recibió en el Congreso luego de que la oposición lograra rechazar el veto al reparto de los ATN.

La Libertad Avanza lanza su campaña en Córdoba con Javier Milei al frente

El segundo punto en su agenda llega a la tarde, precisamente a las 18, donde se espera que el presidente encabece un acto en las escalinatas del Parque Sarmiento. Se espera una gran convocatoria de militantes de La Libertad Avanza.

Si bien no se confirmó, está previsto que el mandatario llegue acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Manuel Adorni.

«Nos vemos en Córdoba. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!», publicó Milei confirmando así que el encuentro de las 18 será el lanzamiento de campaña del bloque libertario en Córdoba de cara a las elecciones de octubre.

Cabe recordar que la última visita del Presidente a Córdoba había sido en julio pasado, en el marco de la reunión de la Derecha Fest, en un evento con entradas y dirigido más a los referentes provinciales de La Libertad Avanza.

Con información de Infobae