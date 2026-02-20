Revés en Nueva York: la jueza Preska acelera el rastreo de bienes argentinos para embargar por YPF

La batalla legal por la expropiación de YPF entró en una fase crítica de exposición para Argentina. Este viernes, la jueza Loretta Preska denegó el pedido de la defensa argentina para suspender el discovery de activos, el procedimiento mediante el cual los beneficiarios del fallo —los fondos Burford Capital y Eton Park— rastrean cuentas, propiedades y bienes del Estado para ejecutar futuros embargos. Para la magistrada, frenar el proceso ahora sería «premiar años de incumplimiento».

Juicio por YPF | El «discovery» no se detiene: qué busca la justicia

A diferencia de lo que pretendía Argentina en el juicio de YPF, que argumentaba que la apelación principal podría anular la condena, Preska fue tajante: el proceso de recolección de información es «sustancialmente incompleto».

Activos en la mira: los demandantes buscan listar desde cuentas bancarias hasta participaciones societarias que no estén protegidas por inmunidad soberana.

Comunicaciones bajo la lupa: la decisión también mantiene en pie el pedido de acceso a comunicaciones personales (incluyendo servicios de mensajería como WhatsApp) de funcionarios y exfuncionarios vinculados al caso.

Juicio por YPF: los argumentos de Preska contra la estrategia oficial

La jueza recordó que el país desaprovechó en su momento la oportunidad de suspender la ejecución mediante el depósito de garantías. En su escrito, cuestionó que el país sufra un «daño irreparable» por entregar información y lanzó una advertencia ética: suspender el proceso incentivaría a futuros litigantes a seguir el camino de la República de no pagar sentencias firmes.

«Una suspensión de última hora perjudicaría sustancialmente a los demandantes«, afirmó la magistrada, subrayando que ya pasaron más de dos años sin que se avance en el cobro de la millonaria sentencia.

Juicio por YPF: ¿Qué sigue para la Argentina? El camino de las apelaciones

Con este nuevo fallo, el escenario se vuelve un laberinto judicial. Según expertos como Sebastián Maril (Latam Advisors), se espera que el país apele esta decisión específica, lo que sumaría la sexta apelación simultánea en el caso YPF.

Mientras tanto, la Corte de Apelaciones de Nueva York sigue analizando el fondo de la cuestión (la condena de US$ 16.100 millones), pero sin que eso logre ponerle un «freno de mano» al rastreo de bienes que ya está en marcha.