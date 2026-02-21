Los fundamentos de la jueza Loretta Preska para continuar el rastreo de bienes en el juicio a YPF

La pulseada legal por la expropiación de YPF ha escalado a un nivel de tensión inédito. La jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, rechazó de plano el intento argentino de congelar la etapa de discovery (el proceso de recolección de pruebas y detección de activos).

Para Loretta Preska, el tiempo de las prórrogas se terminó en el juicio por YPF. Su decisión no es caprichosa: se basa en un historial de incumplimientos y en la protección del sistema judicial estadounidense frente a lo que considera una estrategia de dilación por parte del Estado argentino.

Juicio por YPF | Los 3 motivos de la jueza Loretta Preska para avanzar en el rastreo de bienes: la oportunidad perdida

Uno de los argumentos más contundentes de Preska es el factor temporal. La jueza recordó que Argentina tuvo una ventana de oportunidad hace dos años para suspender todo el proceso de ejecución. Para lograrlo, solo debía presentar una garantía o fianza (bond) que asegurara que, de confirmarse la condena, el dinero estaría disponible.

Al no haber depositado ni un solo dólar de los US$ 16.100 millones, el tribunal considera que los demandantes (Burford Capital) tienen el derecho legal de seguir buscando cómo cobrar.

Juicio por YPF | Los 3 motivos de la jueza Loretta Preska para avanzar en el rastreo de bienes: «daño irreparable» e incumplimiento

La defensa argentina argumentó que permitir el discovery de activos y de comunicaciones privadas de funcionarios generaría un daño irreversible a la soberanía. Preska, sin embargo, invirtió la carga:

Perjuicio a los demandantes : sostuvo que suspender el proceso ahora perjudicaría sustancialmente a quienes ya ganaron el juicio y llevan años intentando cobrar.

: sostuvo que suspender el proceso ahora perjudicaría sustancialmente a quienes ya ganaron el juicio y llevan años intentando cobrar. Efecto incentivo: la jueza fue durísima al afirmar que frenar el caso «recompensaría años de incumplimiento» e invitaría a otros países a ignorar sentencias de tribunales internacionales, erosionando la autoridad de la justicia neoyorquina.

Juicio por YPF | Los 3 motivos de la jueza Loretta Preska para avanzar en el rastreo de bienes: incertidumbre sobre la apelación

Aunque Argentina apuesta todo a que la Corte de Apelaciones anule la sentencia de primera instancia, Preska no comparte ese optimismo. En su fallo, mencionó explícitamente que no existe una certeza de que el resultado de la apelación sea favorable para el país.

Por ello, considera que el discovery de activos y mensajes (que incluye desde cuentas bancarias hasta los polémicos chats de WhatsApp de funcionarios actuales y pasados) debe completarse para evitar que el caso quede paralizado indefinidamente.