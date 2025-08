Estafa con planes sociales: «con la plata se armaban paquetitos de 100.000 pesos»

Un ex empleado de la planta política de la dirección de Planes Sociales admitió que retiraba dinero mediante extracciones ráfaga en cajeros automáticos, dijo que sabía que lo que hacía estaba mal pero no tenía otra opción, y afirmó que nunca se apropió de plata de los beneficiarios: «a veces quedaba un saldo de 50 pesos y tenías que recorrer medio Neuquén para encontrar un cajero que te diera ese billete», declaró en el juicio contra los 14 acusados de asociación ilícita y estafa.

Al presentarse este jueves como testigo, también confirmó que le avisaron días antes que iban a allanar las viviendas de los empleados de Planes Sociales, y dijo que los imputados Alfredo Cury y Marcos Osuna pasaron por su casa la noche anterior a retirarle el celular y la computadora.

Se trata del cuarto «arrepentido», como se caracteriza a las personas que estuvieron acusadas de integrar la asociación ilícita pero colaboraron con la investigación y la fiscalía les retiró los cargos para que declaren como testigos. Las otras tres son mujeres que hicieron explosivas revelaciones.

Cómo entrar al Estado

El hombre, de 44 años, relató que «trabajé políticamente con varios referentes» y su aspiración, como la de muchos en su lugar, era ingresar a planta permanente del Estado. «Había dos maneras: tener un contacto más alto, o que tu referente tenga un contacto más alto. Yo no lo logré, quedé en planta política». ¿Alguien dijo concursos?

Tuvo un contrato «basura», en agosto del 2022 le dieron la baja y desde entonces está desempleado: un calco de sus tres compañeras.

Extractor

En la dirección de Planes Sociales, el testigo cumplió varias funciones bajo las directivas de Ricardo Soiza y Néstor Pablo Sánz, dos de los acusados de liderar la presunta asociación ilícita. Por ejemplo, cobrar cheques de beneficiarios de planes sociales y ser «extractor»: dijo que llegó a manejar 20 tarjetas de débito ajenas.

«Nos recomendaban que no vayamos al mismo cajero», señaló. La orden era sacar todo el dinero y no olvidar el comprobante. Esa tarea la cumplían varios empleados; sabían que estaba mal pero se sentían coaccionados. «Nunca me dijeron expresamente que me iban a echar, pero yo sabía que tenían el poder para hacerlo», explicó.

La caja azul

El efectivo se lo entregaban a Sánz. «Con la plata se armaban paquetitos de 100.000 pesos y se guardaban en la caja azul. No sé qué hacían con esa plata», declaró el testigo.

También se preparaban sobres con nombres de referentes, y otros con leyendas como «gastos Faraón» (el restaurante de Soiza) o «cochera» (supuestamente donde guardaba su camioneta el director de Planes).

Fuga de información

En coincidencia con las arrepentidas que declararon en días previos, el hombre relató que cuando se descubrió la maniobra y empezaron los procedimientos policiales se les informó que Alfredo Cury (hoy imputado) sería su abogado defensor. Ante una pregunta del fiscal jefe Pablo Vignaroli, respondió: «supongo que los honorarios los pagaba Soiza».

Relató que una noche Osuna y Cury pasaron por su casa a retirarle el celular y la computadora. A la mañana siguiente se produjo el allanamiento policial. La fuga de información nunca fue esclarecida.

«Palma por arriba de Soiza»

A preguntas de la defensora Laura Giuliani (asiste a Sánz e Isabel Montoya) el testigo señaló que «Luciano Palma era como la cabeza máxima, por arriba de Soiza, era el que daba el ok final» a la lista de beneficiarios de planes sociales.

En trazos gruesos, el relato coincide con el que aportó el martes la primera de las arrepentidas, y que el miércoles reforzaron otras dos.

El testigo hizo más énfasis en el clima de trabajo en la dirección de Planes Sociales: describió a Soiza como «un mal jefe», de «mal carácter», que usaba «como grupo de choque» al sector manejado por la puntera Esther Villalobos.

El juicio oral por la estafa con planes sociales cierra este viernes su segunda semana de audiencias. A partir del lunes está prevista la declaración de policías del Departamento Delitos Económicos que secundaron a la fiscalía en la investigación.