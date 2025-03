Estafa con planes sociales en Neuquén: ahora la disputa es por los nombres en la lista de testigos

La fiscalía, la fiscalía de Estado y las defensas de los 17 imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén tienen hasta el miércoles a la mañana para ponerse de acuerdo en las pruebas que se utilizarán en el juicio oral, cuya fecha se definirá en los próximos días. Parecen pocas horas para lograr lo que no se consigue desde septiembre del año pasado, cuando Delitos Económicos dio por terminada su investigación y presentó la acusación de 440 páginas.

Tomarse este tiempo para tratar de acercar posiciones fue una sugerencia de la jueza de Garantías Carina Álvarez, quien viene manejando con firmeza la audiencia de control de acusación, una instancia vital e imprescindible para llegar a juicio oral.

El lunes a la mañana, Álvarez clausuró una primera parte del control de acusación y le dio a la causa el primer avance significativo en meses: definió que los 17 imputados irán a juicio acusados de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9.303 hechos. Es la calificación legal propuesta por los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, y por Gustavo Kohon en representación de la fiscalía de Estado como querellante.

Casi todas y todos los defensores, públicos y privados, habían cuestionado parte o el total de la acusación y cosecharon rechazos de la magistrada. Se salvó mínimamente Aarón Escobar, asistido por la defensora pública Andrea Cornejo, quien solo cobró cheques que no debía, por lo que no será acusado del uso indebido de tarjeta de débito. Una partecita del total.

Testigos y documentos, por centenares

Resuelta esa etapa técnica, resta discutir qué prueba se utilizará en el juicio. Sólo por contar la de la fiscalía, son 266 testigos, 22 peritos, 522 documentos (hay decretos, resoluciones, informes técnicos, oficios) y 247 secuestros (dispositivos electrónicos, cheques, tarjetas, cuadernos, listados).

Mucha de esa prueba es aceptada y compartida con las defensas. Pero hay testigos que la fiscalía no ofreció y que a algunos defensores les interesa escuchar en el juicio.

Nombres que no coinciden

Por ejemplo Luciano Palma, propuesto por la defensa de dos de los presuntos cabecillas, Pablo Sánz y Tomás Siegenthaler. Trabajó en la Unidad de Gestión de Planes y Programas Sociales, en el organigrama figura por encima de Ricardo Soiza (otro supuesto cabecilla) aunque hay testigos que mencionan que estaba subordinado políticamente al imputado.

También proponen algunos imputados que declaren como testigos Adriana Figueroa, ex ministra de Desarrollo Social, y Esther Ruiz, ex Contadora General de la provincia, y el ex fiscal del caso Marcelo Jara. El abogado acusado Alfredo Cury quiere sentado como testigo al gobernador Rolando Figueroa, a quien también acusó ante la justicia federal y pidió que la causa pase a ese fuero.

Asociación ilícita y defraudación

En cuanto a la asociación ilícita y fraude a la administración pública, aclaró la jueza Álvarez que la existencia de los delitos mencionados deberá probarse en el juicio. Su decisión fue de calificación legal, según la propuesta técnica y jurídica que le presentaron la fiscalía y las defensas.

«No es en esta instancia de control de acusación que se deba confirmar si hubo o no una asociación ilícita. Eso se tiene que probar en el juicio», dijo la magistrada.

«Yo tengo que controlar si el Ministerio Público Fiscal tiene un caso para llevar a juicio», añadió.

Quiénes son los 17 imputados

Los 17 imputados irán a juicio acusados de tener diferentes niveles de participación.

Como presuntos jefes de la asociación ilícita llegarán imputados Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Marcos Ariel Osuna (los tres con prisión domiciliaria), Orlando Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler.

Los otros imputados son Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo, Julio Arteaga, Isabel Montoya, Aaron Escobar, Valeria Honorio, Ariel Krom, Emanuel Victoria Contreras, Alfredo Cury, Fernando Cardozo Regidor y Omar Rodríguez Quezada.