Estafa con planes sociales en Neuquén: «se puede haber escapado algo», dijo Soiza

Soiza y Cury. Final agitado para un juicio oral que fue récord para la provincia de Neuquén. (Matías Subat)

El exdirector de Planes Sociales de Neuquén, Ricardo Soiza, transitó tres años de proceso judicial con el mismo guión, el que repitió este miércoles al hablar por última vez en el cierre del juicio oral: «yo no tenía relación con la administración. Mi función era política, no soy administrativo. Fui colaborador de grandes gobernadores pero nunca por la parte administrativa, siempre política». Luego concedió: «se puede haber escapado algo, seguramente».

En igual sentido afirmó que «nunca vi el expediente» con el que se justificó desde la parte administrativa el pago de los subsidios a desocupados. Según la fiscalía, se lo utilizó para cometer la estafa entre septiembre del 2020 y julio del 2022.

Osuna dijo en su alegato que respondía órdenes de Soiza y Soiza replicó que con la administración se comunicaba Osuna. Al final, todos contentos. (Matías Subat)

Soiza devolvió gentilezas a los otros imputados que le tiraron toda la responsabilidad: dijo que de esas tareas se encargaban Néstor Pablo Sánz y Marcos Osuna, funcionarios con una categoría inferior a la suya. No señaló hacia su superior inmediato, Luciano Palma, mucho menos al exministro Abel Di Luca o al exCoordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler.

Sánz, el otro que responsabilizó a Soiza -y a niveles superiores- por la maniobra. (Matías Subat)

«Parece que el malo de la película termino siendo yo», dijo, y se escudó en que «nunca tuve una llamada, una notificación del expediente. Si había algo del área nuestra que estaba mal, jamás me llegó un llamado de atención, que quede claro».

Otro incidente con el abogado imputado

Antes que Soiza habló Alfredo Cury, quien pronunció un extenso y confuso alegato en defensa propia y del exdirector de Planes Sociales. A tal punto que después de cuatro horas de exposición (más que la fiscalía o cualquiera de las otras nueve defensas) el presidente del Tribunal, Juan Kees, le pidió: «sea claro, concreto y preciso con lo que quiere plantear, expóngalo de manera ordenada, y trate de omitir cualquier referencia a anécdotas y cuestiones que sean ajenas al proceso».

Agregó el juez: «eso hace a la calidad de su trabajo; las posibilidades de éxito que usted tiene dependen de que sea claro en su exposición».

Cury replicó: «para poder hablar necesito sentirme cómodo y usted me saca las ganas de hablar». Kees intentó hacerlo razonar, el abogado imputado se enojó y dijo: «basta, no hablo más, no hablo más». Otra protesta de silencio.

Pedido de sobreseimiento

Piombo al rescate. Cuando el alegato parecía naufragar y se temían consecuencias, el abogado público tomó la palabra para sacarlo a flote. (Matías Subat)

Además del papelón evidente, sobrevoló el riesgo de que se planteara alguna nulidad del alegato o del juicio mismo. Tras un cuarto intermedio tomó la palabra Juan Pablo Piombo, codefensor de Cury, quien con una exposición sintética y concreta pidió la absolución.

Cury recuperó el habla y solicitó lo mismo para Soiza. Sacó una última carta: le reclamó al tribunal que declare nulo el alegato de la fiscalía.

Después vinieron las últimas palabras de Soiza y de otro imputado, Emanuel Victoria Contreras. El resto prefirió guardar silencio.

La intención del Tribunal es dar a conocer el veredicto el 24 de septiembre, aunque podrían adelantarlo un día.

Lo que pidió la fiscalía

La fiscalía pidió para Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización; Marcos Osuna, exjefe de Programas; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración y Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, que los declaren responsables de jefes de la asociación ilícita, y coautores de fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito, 9.303 hechos.

Los mismos delitos, pero como integrantes y no jefes, les atribuyeron al exdirector de Finanzas, Luis Gallo; la exdirectora de Finanzas, Laura Reznik; la exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo; Isabel Montoya; Valeria Honorio; Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.

Los alegatos de las defensas

Por su parte las defensas solicitaron la absolución de Siegenthaler, Di Luca, Gallo, Reznik, Oviedo, Montoya, Honorio, Victoria Contreras y Cury.

Aceptaron su responsabilidad Sánz y Osuna, pero el primero sólo por los delitos de administración fraudulenta y uso indebido de tarjeta de débito; mientras que el segundo pidió que lo condenen como «partícipe secundario de defraudación por el uso indebido de tarjeta de débito». En ambos casos, sus abogados plantearon que debe considerarse toda la maniobra como un solo hecho.