Estafa con planes sociales en Neuquén: la insólita «protesta de silencio» de un imputado

Alfredo Cury renunció a su defensa y le designaron reemplazante. Soiza debe confirmar a la nueva abogada. (Cecilia Maletti)

«Me encuentro en un proceso que considero injusto y en el cual no se me respetan las garantías básicas. Por eso en acto de protesta, declaro que guardaré silencio en lo sucesivo. Es mi modo legítimo de denunciar la restricción de mis derechos», dijo el abogado Alfredo Cury, imputado en la estafa con planes sociales en Neuquén.

Además, renunció a seguir ejerciendo su propia defensa y la de Ricardo Soiza, el exdirector de Planes Sociales. Es la segunda vez que abandona a su amigo en un momento crucial.

Pidió que les asignen defensores oficiales. Así lo hizo saber mediante una nota que presentó al tribunal.

Alfredo Cury tiene nuevo defensor

La reacción fue inmediata. Juan Pablo Piombo, que asiste en el juicio a Marcos Osuna, asumió la defensa de Cury, y Carolina Johanssen que representa a Valeria Honorio, está lista para hacerlo con Soiza. Este mediodía faltaba que el exdirector de Planes la ratifique.

La insólita jugada de Cury, sin precedentes, pareció destinada a entorpecer el tramo final del juicio. El jueves fue el alegato de la fiscalía, y el lunes será el de las defensas y después vendrá el veredicto.

Con este reacomodamiento, el cronograma podría postergarse unos días.

«Objeto: Formulo Protesta de Silencio contra el Tribunal» es el singular encabezado de su presentación, que hizo llegar a diario RÍO NEGRO.

Recusaciones rechazadas

El abogado, acusado de cobrar cheques destinados a beneficiarios de planes sociales, recusó el jueves al Tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla.

Convocaron para resolver el planteo al juez Lucas Yancarelli, y también lo recusó. Luego de un breve debate, le rechazaron todos sus pedidos.

Antes del comienzo del juicio había recusado al juez Guaita, con la misma suerte.

Promesas

Cury había prometido que su alegato se extendería un día entero, y que presentaría pruebas que demostrarían su inocencia y comprometerían a figuras del gobierno.

Ahora parece que ni siquiera lo pronunciará debido a su protesta de silencio. Le dejará la palabra a un defensor público, de los que habló muy mal durante las audiencias.