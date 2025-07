Estafa con planes sociales en Neuquén: «tengo banda de plata y me das 4.000 pesos», el reclamo de un beneficiario al puntero

Un albañil que nunca tuvo un trabajo formal, y que durante un año cobró un plan social, brindó una de las descripciones más gráficas para entender cómo operaba la red de punteros del Movimiento Popular Neuquino involucrada en la estafa con planes sociales en Neuquén, en la quinta jornada del juicio oral contra 14 imputados.

Por otra parte, una mujer reveló los aprietes que sufrieron algunos beneficiarios de planes sociales cuando estalló el escándalo y los investigadores comenzaron a buscar testigos. A uno lo rodearon «tres matones en una plaza» y le mostraron la foto de su madre para intimidarlos.

En la audiencia de este viernes declararon beneficiarios de subsidios: desocupadas, cuentapropistas, albañiles, estudiantes, una joven que ahora es policía. La fiscalía pidió, y el tribunal dispuso, que no se publiquen sus nombres ni sus fotografías.

Sin hacer nada

El albañil de 34 años relató que un compañero de trabajo llamado Gustavo Mercado le preguntó a él y a otras personas «si queríamos cobrar 4.000 pesos por mes sin hacer nada y sin ir a las marchas», es decir, ni actos políticos ni protestas. Fue entre 2020 y 2021.

Mercado ya está condenado a 3 años de prisión en suspenso como integrante de la organización en el rol de reclutador. Otros testigos lo conocen por el apodo de «Pistola».

Lo único que le pidieron fue una fotocopia del DNI. Luego tuvo que asistir a una sucursal del Banco Provincia de Neuquén a tramitar la tarjeta de débito, la activó en el cajero automático y se la entregó a Mercado que lo esperaba en la vereda. Nunca más vio el plástico.

Uno de los defensores le preguntó si en el banco le advirtieron que la tarjeta es intransferible. «La verdad es que sí, me dijeron eso, pero estás apretado de abajo. Abajo te están esperando», dijo para justificar.

4.000 pesos por mes

El exministro Di Luca esta imputado como líder de la asociación ilícita. (Florencia Salto)

Cada mes, Mercado le daba en mano 4.000 pesos. Hasta que hubo un problema con la tarjeta, y «nos pasaron a buscar en una Traffic de lujo y nos llevaron otra vez al banco. Teníamos que decir que nos habíamos equivocado con la clave para que nos entreguen una nueva», dijo el albañil.

Lo que había sucedido fue que la estafa había quedado al descubierto y el Banco Provincia dispuso el bloqueo de 198 tarjetas sospechosas, pero la banda aún no lo sabía.

Mientras completaba el trámite para dar de alta a la tarjeta de débito, al beneficiario se le ocurrió preguntar cuánto dinero tenía en la cuenta, y supo la verdad: 52.000 pesos. Cada mes le depositaban 49.000 en concepto de subsidio, él recibía en mano 4.000 y el resto se lo quedaba la organización.

«Esto es así, perro»

El albañil salió del banco furioso, lo encaró a Mercado y le dijo: «sos un reculeado, tengo una banda de plata y me das 4.000«. Contó que «el chabón se caga de risa, me da 10.000 a mí y otros viejitos que andaban dando vueltas, después nos llevan a la casa y esa fue la última vez. Me dijo ‘Esto es así, perro’. Yo me sentí cagado, estafado».

El testigo añadió que «a uno le dicen ‘hay 4.000 pesos para cobrar’ y uno entiende que son los planes que te dan para asistir a las marchas, Polo Obrero, PTS, toda esa mierda. Todos entendemos que tenés que asistir a las marchas porque si no, te dan de baja. A mí me interesa muy poco asistir a las marchas, como a todos mis compañeros que accedimos, porque tenemos laburo».

¿Para quién trabaja?

Cuando le preguntaron cómo conseguía los planes Gustavo Mercado, respondió que «a él lo usaron. Reclutan gente indigente como él, hasta como yo podría ser, lo engañan con un poquito más de plata, él ve una cara más arriba, que nosotros ni la conocemos, y así, así, así (hizo un gesto ascendente con la mano)».

–¿Sabe dónde trabajaba Mercado? -le preguntó un defensor.

-Lo intuyo. Todos sabemos para el partido que es, para el MPN -respondió el testigo.

El que se fue y no volvió

Gustavo Mercado, a la izquierda, con buzo a rayas, en una audiencia en septiembre del 2024. (Archivo/Matías Subat)

Mercado se hizo notar en la audiencia de formulación de cargos, en 2022: se quedó dormido, y en un cuarto intermedio se fue y no regresó. Tuvieron que advertirle que no podía abandonar la sala hasta la finalización del trámite.

Este viernes, otras testigos mencionaron a Carolina Hernández y Pamela Rivera, dos reclutadoras que también fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso.