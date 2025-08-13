Estafa con planes sociales en Neuquén: un juez le dio salidas laborales a Sánz y la fiscalía volvió a oponerse

El juez Luis Giorgetti autorizó que Néstor Pablo Sánz concurra de lunes a viernes, de 15:30 a 18:30, a trabajar a una librería y venta de fotocopiadoras. El acusado de integrar una asociación ilícita que cometió la estafa con planes sociales en Neuquén está privado de su libertad desde julio del 2023, y con detención domiciliaria desde noviembre de ese año.

La decisión del magistrado, a pedido de la defensora pública de Circunscripción Laura Giuliani, fue rechazada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien pidió la revisión. En los próximos días, un tribunal de tres jueces deberá definir si confirma o revoca las salidas laborales.

Para tomar su decisión, el juez Giorgetti tuvo en cuenta entre otros elementos que Sánz debe pasarles alimentos a tres de sus cuatro hijos por orden judicial. En la actualidad esa obligación la afrontan sus padres, que son jubilados.

También consideró que el ingreso de todo el grupo familiar -Sánz y su actual pareja, la también sometida a juicio Isabel Montoya- es de 900.000 pesos, insuficiente para mantenerse (ambos tienen más hijos de otros matrimonios).

La presunción de inocencia

Y por último, el juez Giorgetti puso de relieve que Sánz «goza de presunción de inocencia. La gente en general pretende que se adelante la aplicación de la pena. Pero si está hoy detenido es únicamente porque hay algún riesgo que cautelar».

Añadió: «Si no fuera por eso, por más sólida que sea la prueba, por más abundante y clara que estuviera la culpabilidad, hasta que no haya una sentencia ejecutable no puede estar cumpliendo una condena».

La modalidad de las salidas

La autorización es para que concurra de lunes a viernes al comercio. El dueño debe pasar a buscarlo por el domicilio donde cumple detención domiciliaria y regresarlo al mismo lugar, sin desviarse en el camino.

El horario autorizado es de 15:30 a 18:30 ya que a la mañana asiste a las audiencias del juicio en el que es uno de los 14 imputados. La autorización se mantendrá hasta el 23 de septiembre: ese día habrá una audiencia para volver a discutir la prisión domiciliaria y se revisará también la salida laboral.

La oposición del fiscal

El régimen comenzaría a aplicarse desde el lunes, pero el fiscal jefe Pablo Vignaroli pidió la revisión de modo que aún no está firme.

En la audiencia de la semana pasada el fiscal había expresado una contrapropuesta: «¿por qué no va a trabajar Isabel Montoya, que está en libertad y no tiene impedimentos? No le están ofreciendo un trabajo para el que se necesite alguna especialización: es vender una fotocopiadora, sacar fotocopias. Ella busca trabajo, bien puede hacer el que le ofrecen a Sánz».

Este miércoles volvió con similar argumento: «Repito algo que quizá sonó polémico, pero ¿quién debería cuidar de dos adolescentes (por los hijos de Montoya que conviven con la pareja)?. Teniendo una vista desde la deconstrucción, ¿por qué tiene que ser la mujer la que debe ocuparse de las tareas del hogar?», dijo Vignaroli.

Su argumento es que Montoya debe salir a trabajar y Sánz quedarse a cargo de los chicos.