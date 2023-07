Estafa con planes sociales: «Tiene que dar explicaciones el gobierno provincial», dijo Gaido

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, habló sobre la estafa con planes sociales en el ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que tiene a tres exfuncionarios detenidos: Ricardo Soiza, Marcos Ariel Osuna y Néstor Pablo Sánz.

En una entrevista con RÍO NEGRO RADIO, Gaido respondió secamente: «Sólo voy a decir que investiga la Justicia y que tiene que dar explicaciones el gobierno provincial».

Después fue consultado por diario RÍO NEGRO y amplió un poco sus declaraciones.

«Yo soy respetuoso de la justicia. Si bien es un problema, tiene que hablar el gobierno provincial», dijo.

-¿Cuánto hace que no lo ve a Ricardo Soiza?

-Bastante.

-¿El hijo, Nicolás, sigue siendo subsecretario de Juventud en la Municipalidad?

-El hijo sigue siendo subsecretario nuestro, trabaja muy bien.

-¿Pero a Ricardo hace mucho que no lo ve?

-Con Ricardo Soiza nos hemos cruzado cuando fue la campaña, pero no he tenido contacto.

-¿Y con Alfredo Cury?

–No lo conozco.

-En 2017, cuando usted era ministro de Gobierno, lo designó asesor letrado del ministerio por decreto.

-Sí pero… tenés funcionarios debajo tuyo que… Te explico cómo es mi formato de gobierno: Yo confío mucho en secretarios, subsecretarios, cada uno tiene su responsabilidad. Yo mismo cuando he sido funcionario, honestamente si te digo que el gobernador me evaluó persona por persona, mentira, y yo no lo hago tampoco, honestamente.

-La fiscalía está investigando los planes sociales en el período 2021 y 2020. Si siguen para atrás en el tiempo pueden llegar a la época en que usted fue ministro de Desarrollo Social.

-Ningún problema. Soy totalmente respetuoso de la justicia.

-¿Qué visión tiene del caso? ¿Para usted es un grupo que buscó enriquecerse o hay algo más?

-No sé. Para dar una opinión tengo que tener claro cuál es la situación, conocer el expediente.

Las Palmas: «Jamás incorporé una mirada política»

En otro tramo de la entrevista con RÍO NEGRO RADIO, el intendente Gaido fue consultado sobre la reapertura del boliche Las Palmas, rebautizado Sens, donde hace 20 años desapareció el estudiante Sergio Ávalos.

Hizo una introducción en la que señaló que «en Neuquén siempre hemos tratado de priorizar el sector comercial, que es el pulmón que genera trabajo. Hemos dado todas las facilidades para que se abran comercios».

«En este caso en particular, jamás incorporé una mirada política. No pasa ni por casualidad».

Gaido remarcó que «quienes han opinado y emitido informes son técnicos de la municipalidad. Esos funcionarios vienen de la anterior gestión, de un sector político diferente al que represento yo (en alusión al fallecido intendente Horacio Quiroga). No son funcionarios que llegaron de mi nombramiento, sino que han continuado».

«He dejado que ellos hablen y me he apartado, acá no hay una cuestión política», insistió.

En el mismo sentido indicó que «yo no voy a incorporar una cuestión política en una cuestión comercial».

«Si me preguntan cuál es mi opinión política, respondo: que el sector comercial es muy importante, porque cobramos impuestos, pero más que nada generamos trabajo».

Escuchá la entrevista completa a Mariano Gaido en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).