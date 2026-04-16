Río Negro confirmó el pago de la primera cuota de indumentaria: cuánto cobrarán los estatales este viernes

El Gobierno de Río Negro confirmó que el viernes 17 de abril se abonará la primera cuota de la asignación por indumentaria. El beneficio será para todos los agentes de la Administración Pública.

En Neuquén, el pago por ropa de trabajo también iniciará el viernes y el depósito se hará en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Cuánto cobrarán los estatales este viernes

Según lo informado por la Provincia el pago del concepto de indumentaria y este viernes se abonará la primera parte que será $125.000.

En el cronograma aclararon que la segunda parte se realizará en el mes de mayo y será por el mismo monto.

Los estatales de Río Negro cobrarán con aumento los haberes de abril

El Gobierno de Río Negro confirmó que los trabajadores estatales recibirán un aumento salarial en los haberes correspondientes al mes de abril 2026. El nuevo esquema se abonará en los primeros días de mayo.

La Provincia remarcó que aumento se calculó a partir de promediar el IPC a nivel nacional y de Viedma de los últimos dos meses.

En este sentido se detalló que se tomó la cifra del mes de febrero que se ubicó en 2,90% a nivel nacional y 2,97% en Viedma, más el mes de marzo que marcó el 3,4% a nivel nacional y el 1,88% en Viedma.

Explicaron que, al igual que en los tramos anteriores, ambos promedios mensuales se acumularon entre si garantizando que la suba cubra la inflación real del bimestre y «proteja el poder adquisitivo de los trabajadores».

De acuerdo a este cálculo, los estatales recibirán en su próximo depósito un incremento del 5,65% sobre sus haberes.