Esto es en off: Arabela Carreras y el extraño caso de la “influenza Aguiar”

Martes por la noche. Cena en la Residencia, en la previa de la apertura de sesiones de la Legislatura. La gobernadora, Arabela Carreras, el vicegobernador, Alejandro Palmieri, intendentes y otros dirigentes del oficialismo.

Cuentan que la mandataria avanzaba con su mensaje y abordó la crisis de la producción avícola, diciendo que le preocupaba mucho lo que estaba sucediendo en el Alto Valle, porque “la gripe Aguiar puede ser una verdadera amenaza para nuestra economía”. Rápidamente se corrigió y habló de “gripe aviar”, pero a esa altura ya había más de una sonrisa.

Dos días después, la gobernadora recibió al verdadero Aguiar en su despacho. Y después de acordar el pase a planta de 3.100 estatales, se disparó una nueva crisis con Weretilneck. Se ve que ese contacto estrecho también era un riesgo, pero nadie llegó a prevenirlo.

“Me prestaron el partido”

No anduvo con vueltas la candidata a primera concejal de Roca por el partido Redes, “Nany” D’Orrio, al explicar cómo fue que llegó a esa postulación para las elecciones del 12 de marzo.

“Me prestaron el partido”, sostuvo durante una entrevista radial, en la que contó que esa alternativa surgió después de que se complicaran los trámites para el reconocimiento judicial de Forja.

¿Y quién tuvo la gentileza?

“Gatti”, respondió la joven, confirmando luego que el fiscal de Investigaciones Administrativas de la provincia colaboró para la campaña de Carlos Banacloy.

El fiscal Gatti ayudó a los militantes de Forja.

Una semana positiva para el exvicegobernador

Bautista Mendioroz sigue muy vinculado a la política, pero en lo formal, está jubilado. Y esa condición lo llevó a la Justicia, donde pidió que se declare inconstitucional la ley que determina que los haberes previsionales pagan Ganancias, reclamando además que su cobro sea sin descuentos. Ya tenía sentencia inicial a favor, pero AFIP apeló. Y esta semana la Cámara Federal de Roca rechazó ese recurso. Ahora sí podrá dedicarse 100% a la campaña de Cambia Río Negro.

Consultores y reuniones internas de campaña

El consultor Mario Riorda, que aporta a la campaña de JSRN y de Alberto Weretilneck, llegó a Viedma para bajar lineamientos en el proceso local, con la postulación a la intendencia de Marcos Castro.

Simultáneamente, el senador Martín Doñate designó a Pablo Cano, de la consultora Analogía, como jefe de la campaña de Nos Une Río Negro y ya participa de reuniones con peronistas en Viedma.

Mario Riorda, con trabajo en la capital rionegrina.

Pablo Zúccaro y su creciente poder

Lo pensó el año pasado como su Secretario General, pero la gobernadora Carreras después optó por evitar cambios, pero el bariochense Pablo Zúccaro aparece cada vez más ligado a la mandataria. Así, ella lo sumó el jueves en la reunión con Rodolfo Aguiar, a pesar que siempre fue un ámbito cerrado. Pocas veces se incluyeron testigos y cuando eso ocurrió estuvo el ministro Rodrigo Buteler.

Se levantó la perdiz y hubo que pagar

El concejal de JSRN, Gustavo Maida, puso en un comunicado que era mentira que el municipio de Roca subsidiaba el boleto estudiantil. El gobierno local contraatacó, diciendo que antes de hablar, la Provincia debía pagar su deuda con el sistema urbano por octubre y noviembre del 2022. Reaccionó entonces el titular de Transporte, Juan Ciancaglini, negando cuentas pendientes. Pero detrás de esa escena, el miércoles Provincia transfirió 17.127.067 pesos. La denuncia inicial salió cara.

Neuquén

El intendente fue parte de la comparsa

El intendente de Cutral Co, José Rioseco, en su octavo año de gestión no se perdió un detalle de las comparsas Agua de Fuego y los correntinos de Carum Berá.

Un agradecimiento muy especial les hizo el jefe comunal a los visitantes y locales por la participación del carnaval, uno de los dos eventos más populares que forman parte ya de la tradición de la localidad. El agradecimiento lo hizo personalmente y, era obvio, lo ataviaron para la ocasión. Dicen que su hermano Ramón que es candidato a gobernador no es muy afecto a hacer este tipo de manifestaciones coloridas, aunque se lo vio con vecinos en las playas de La Grutas. ¡Ramón andá al carnaval!

José Rioseco en el carnaval.

Los regalos de Omar

El gobernador Omar Gutiérrez le regaló la corbata a Marcos Koopmann. Explicó que se trata de una costumbre que nació en diciembre de 2019 cuando asistió a la asunción de 17 intendentes. Los beneficados fueron los Carlos: Corazini, Saloniti y Koopmann, después con Mariano Gaido. “Es una expresión de agradecimiento y si querés también de cábala”, dijo el mandatario cuando este diario lo consultó.

Tanya arengó y cantó la marcha

La diputada nacional (Frente de Todos) Tanya Bertoldi estuvo muy contenta por la aprobación de la ley previsional y lo hizo haciendo la V con la mano derecha. Mientras se cantaba la marchita aumentó su fervor, saltó y gritó. Su compañero de banca Guillermo Carnaghi quiso imitarla pero la edad se lo impidió. El tuit del video de la legisladora de Centenario fue todo un fenómeno.

Duplicó las reproducciones en las redes sociales.

Reapareció El Topo

Estaba fuera del radar público desde que en 2013 sufrió un ACV en su despacho en la intendencia de Zapala. Raúl «Topo» Monti se destacó en su vida política como uno de los militantes más leales a la Lista Blanca que condujo Jorge Sobisch. Reapareció ataviado con un sombrero blanco, en primera fila, en el acto de Rolando Figueroa. Estaba muy cerca del padre de Juan Peláez, Víctor, observando el acto ecuménico de Olivia en Plottier.

Abel vio luz y subió

El exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, fue divisado en la Legislatura por los diputados en el momento de escuchar las palabras del gobernador Omar Gutiérrez. Su ingreso alegró, con tono irónico, a los legisladores que habían pedido su interpelación porque dijeron que, tarde o temprano, había ido finalmente al recinto. Leticia Esteves (JxC) fue de la partida pero el exministro no emitió palabra.

Jesús vio luz y también subió

Acto de lanzamiento de campaña del candidato a gobernador del Frente de Todos Neuquino Ramón Rioseco. Plaza Huincul. Escenario donde suben los candidatos y apareció Jesús Escobar. Quiso sacar carnet de local con discurso coacheado para un público más cosmopolita. En rigor la candidata es Mercedes Lamarca y Walter Erdozain. El creador de Libres del Sur va para presidente.

