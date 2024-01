Esto es en off: El folclore rionegrino va zafando del “no hay plata”

La representación rionegrina en los festivales folclóricos más tradicionales del país viene zafando del ajuste. El gobernador Weretilneck posó el jueves a los jinetes que van a participar en Jesús María y pocos días atrás en Desarrollo Humano se redactó una resolución para aprobar un gasto de 11.889.000 pesos para el servicio de transporte a la delegación que irá al Pre-Cosquín y al Aniversario Nacional del Malambo. ¿No hay plata?

Zoom a full para exaltar la cercanía

Primero fue con la selfie que subió su colega Marcela Pagano, donde apareció “pegada” al presidente y a su hermana. Y ahora la cercanía quedó ratificada, durante la reunión de esta semana entre los miembros del bloque de La Libertad Avanza con Javier Milei en la Casa Rosada.

La diputada rionegrina Lorena Villaverde ocupó el primer lugar de la mesa de legisladores nacionales, a la derecha del mandatario, algo que sus colaboradores en la provincia salieron a capitalizar rápidamente.

Tanto buscaron resaltar su imagen, que a la foto original le aplicaron zoom hasta que quedó a punto de “romperse”.

Y si faltaban condimentos, acotaron que Villaverde “se erige como una figura clave en este proceso, abogando por un diálogo constructivo y la pronta implementación de las decisiones legislativas necesarias para el país”.

El diálogo con el equipo de Milei puede esperar

Se habló mucho en diciembre sobre la reunión entre el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Que la gestionó la diputada Villaverde, que fue organizada por el propio mandatario… Lo cierto es que enero lo mantiene al presidente de JSRN bien lejos de Buenos Aires. Por el contrario, su agenda de estas horas se concentra en reuniones con intendentes, entre ellos los de Allen, Cinco Saltos y Regina.

El polémico avión todavía no se toca

A juzgar por los fríos datos, en Río Negro se redujo abruptamente la necesidad de traslados sanitarios. Al menos eso es lo surge de los registros del Cessna Citation que el gobierno provincial compró en 2022 por una cifra superior a los 4,5 millones de dólares. El último despegue del LV-KFB fue el 2 de diciembre, cuando todavía gobernaba Arabela Carreras. Ese día voló desde San Fernando a Viedma y la gestión Weretilneck todavía no lo usó. ¿Estarán esperando los resultados de las investigaciones abiertas hace casi dos años para saber si se pagó un precio razonable?

La Pera ya tiene fecha… la Manzana aún es misterio

Esta semana se confirmó la Fiesta de la Pera, en Allen. Y la decisión de ese municipio reactivó las preguntas alrededor de la Fiesta de la Manzana. Desde el gobierno roquense mantienen el misterio y aseguran que todavía no hay definiciones. Pero hay otras señales desalentadoras: hoteles que a esta altura ya tenían reservas confirmadas para alojar operarios y técnicos de escenario, no registran ni siquiera consultas. Verano complicado…

El exfuncionario que sigue los pasos de San Martín

Y hablando de la Fiesta de la Pera, uno de sus impulsores es noticia, por un motivo muy particular: buscará cruzar la Cordillera a caballo, para homenajear a José de San Martín. El protagonista de la historia es Armando Gentili, exsecretario provincial de Cultura. El también extitular del Concejo en Allen estuvo tiempo atrás en la casa de San Martín en Francia y al regreso decidió “cumplir el sueño” de recorrer el mismo camino que el Padre de la Patria.

Neuquén

Se presentaron un día antes y claro, el guardia no lo conocía

El presidente del Banco Provincia de Neuquén, Claudio Gabriel Bosco , comenzó a recorrer las sucursales de la entidad a pocas horas de haberse presentado en sociedad. Claro, en algunas no le conocían la cara y los guardias que se ponen muy duros no lo dejaban entrar a la sucursal Alta Barda porque, encima, llegó después de las 13.

El dato lo difundió por la red X Mario Burgos quien contó que lo acompañaban a Bosco dos personas más quienes tampoco fueron identificados por el guardia que, obviamente, no los dejaba entrar.

Bosco llegó a la entidad después de prestar servicios en el Banco Nación, así que para el BPN es un outsider.

En la sucursal Alta Barda no lo conocían a Bosco.

No será mucho almirante…

La seccional Cutral Co del MPN Felipe Sapag que conduce Juan Sepúlveda emitió un comunicado donde destacó que Rolando Figueroa (que no es del MPN, sino era) actuó con rapidez ante el proyecto de Ley Ómnibus por el tema de las concesiones hidrocarburíferas. Piero cantaba en 1987 “no será mucho almirante, faltaba más coronel”. Fue demasiado, la ley de Milei no cambiaba eso. Más rolistas que Rolo.

Tenían que mostrarse juntos, algo es algo

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido se miran siempre de reojo. Ni el mismo intendente cree que no va a competir por la gobernación en el 2027. Pero había que mostrarse juntos y lo hicieron por tres temas triviales: uniformes para los policías que cuidan los balnearios, no cobrar estacionamiento a autos policiales y la instalación de contenedores en organismos del Estado provincial. Pero bueno, algo es algo.

Gaido y Figueroa, juntos pero no revueltos.

Nadie cree pero siempre está

El exgobernador Jorge Sapag se mostró en el acto de asunción de Carlos Koopmann, el intendente del MPN de Zapala. Contó que cuando era diputado le dijo: “Carlín, preparate que vas a ser intendente, y bueno, se preparó y lo logró y fue reelecto”. El exmandatario puso se relieve que Zapala es la ciudad fundacional del partido y que ello revestía interés en que su jefe comunal siguiera siendo del partido. ¿A quién prepara Carlín para el 27?

El intendente da señales austeras

El intendente de Senillosa, Lucas Paez, es uno de los caballos del comisario de Rolando Figueroa y debe cumplir a rajatabla con el manual de estilo de Comunidad. Apenas asumió recibió la pesada herencia de Patricia Fernández (MPN) y como mucho no pudo hacer, estableció restricciones para que puedan cobrar la licencia para cargos políticos amén de retirarles los teléfonos corporativos. Algo es algo Lucas.

Darío, el diputado escritor de cartas

“Le escribí una nota a cada gobernador de provincias productoras, de toda la Ofephi, a todas las productoras les escribí a los sindicatos, les mandé por nota el análisis de por qué no podían tocar las retenciones y qué es lo que para mí iba a tener en cuenta, y lamentablemente no me equivoqué”. El diputado (PJ) Darío Martínez le dijo a Vanesa Miyar que Javier Milei viene por todo. Mmm

Producción: Hugo Alonso y Mario Rojas