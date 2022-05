Esto es en off: El karma europeo de Alberto Fernández

Por Rodis Recalt

Hace un año Alberto Fernández estaba en Europa. Había iniciado una gira por el viejo continente el 9 de mayo de 2021, donde pasó por Portugal, España, Francia e Italia. Terminó el 14. Fechas calcadas.

En aquel entonces, en la comitiva estaba incluido el ministro de Economía, Martín Guzmán, que por aquellas semanas había tenido un altercado con el kirchnerismo porque habían dejado trascender que echaban al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, y no pudieron, porque Cristina Kirchner no lo permitió. Es decir, llegaba a Europa en pleno cortocircuito con su vicepresidenta.

Esta vez pasa lo mismo y en la misma época del año.

En aquel momento, la disputa con el kirchnerismo era uno de los primeros grandes cortocircuitos con Cristina. Todavía no había habido elecciones y mucho menos renuncias masivas.

Ahora el conflicto, o “debate”, como lo llama la vicepresidenta, es más profundo.

En aquel entonces la gira de Alberto buscaba conseguir el apoyo de las potencias europeas para el acuerdo con el FMI. Ahora tendrá que contar que acordar con el FMI le trajo una gran división interna.

Hace un año, la pelea con Basualdo era por las tarifas energéticas, esta semana que pasó fueron las audiencias para debatir los aumentos.

Es decir que tiene los mismos problemas que hace un año y algunos más. ¿Qué dirán Pedro Sánchez y Emmanuel Macron que el año pasado recibieron a Alberto y ahora lo vuelven a ver? En Argentina, en una semana puede cambiar todo, pero en un año no cambia nada.

Anamá, de charla con jueces

Uno de los eventos más importantes del año para todas las embajadas de Inglaterra alrededor del mundo es el cumpleaños de la reina. Es el equivalente al aniversario de la Independencia de Estados Unidos, que también es uno de los eventos diplomáticos más importantes de ese país en sus embajadas en otros países.

El cumpleaños de la Reina Isabel II es el 21 de abril, pero este año se celebró el 28. Hubo asistentes de diferentes áreas y comidas varias, bandejas con fiambres, con langostinos apanados, ostras, canapés de todos los gustos y colores y también bebidas varias.

Los vínculos de la embajada son varios: había dirigentes políticos, artistas, músicos, diplomáticos de otros países, periodistas, celebridades y también jueces.

Entre los asistentes estaba la célebre exmodelo y maestra de modelaje Anamá Ferreyra, que tuvo un pintoresco cruce con dos jueces célebres de Comodoro Py: Julián Ercolini y Sebastián Casanello. Allí, la exmodelo, risueña, les dijo: “¿Así que ustedes son los famosos Casanello y Ercolini? Yo ya los conozco porque siempre los nombran en los diarios”.

La conversación transcurrió sobre temas del funcionamiento de la Justicia argentina y la comparación con el sistema brasileño. Anamá contó que cursó tres años de abogacía, que nunca se recibió, pero conocía bastante el sistema penal brasileño, e incluso contó cómo había ayudado a la actriz Thelma Fardín para que su causa contra el actor Juan Darthes no se cerrara. Toda una operadora judicial.

“Nada ha cambiado” desde la década del 90

El viernes 6, en Viedma, se sucedían las marchas estatales. Coincidían con un paro docente. Las columnas de protestas se alternaban en Plaza San Martín. Un hombre se movilizaba sigilosamente frente a Casa de Gobierno. “Nada ha cambiado”, lanzó al cruzarse con un fotógrafo, que también cubrió los años tumultuosos de la década del ‘90. Era el ex gobernador Horacio Massaccesi.

Para el PJ, la virtualidad es el método más cómodo

Primero fue la Mesa del Congreso. Y esta semana lo hizo el Consejo partidario. El PJ encontró un buen método para esquivar cualquier debate político. Reuniones virtuales y, además, llamados acotados a cuestiones formales, a partir de intimaciones de la Justicia Electoral. El justicialismo de Río Negro sigue evitando la discusión interna.

La encuesta circuló fuerte, los rumores también

Una encuesta circuló con fuerza esta semana en el ambiente político rionegrino. Y el mismo ímpetu tuvieron los rumores sobre el origen del sondeo, realizado por “Conversatorio Compol”. Ese espacio es liderado por Esteban Concia, comunicador, excandidato a intendente de La Plata por el FpV, con paso por la Anses K y que trabaja hoy en el bloque del FdT bonaerense. ¿Será cierto que también coincide con las ideas de la senadora García Larraburu?

Presidencia ratificada y devolución de gentilezas

Alberto Weretilneck fue confirmado como titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado. Sin el aval del oficialismo, ese espacio de relevancia no sería posible. La decisión se tomó horas antes de la sesión del jueves, en la que el líder de Juntos Somos Río Negro votó a favor del proyecto del neuquino Oscar Parrilli, para crear un fondo para pagarle al FMI con “dólares de la fuga”.

La furia de Pato

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, visitó la ciudad de Neuquén el jueves pero pasó casi desapercibida. Parece que hubo insultos repartidos porque los equipos del diputado Francisco Sánchez no quisieron o no pudieron invitar a la prensa y la exministra se quedó sin conferencia. Para colmo de pálidas la lluvia aplacó el encuentro con militantes que había previsto en la Plaza de las Banderas. Esto con Mariu no pasaba.

Gloria ya tiene su jingle

El tema “Gloria” de los italianos Umberto Tozzi y Giancarlo Bigazzi se usó de base en el operativo clamor para que Marcos Koopmann lleve como candidata a vicegobernadora a Gloria Sifuentes. “Grande entre las grandes, marca su presencia, luchadora inmensa, la historia la convoca, las mujeres la nombran y esperan con euforia que gane la memoria”, dice la canción. En el MPN dicen que fue escrita para Jorge Sapag.

El Rolo no dejó de comer carne

El diputado nacional Rolando Figueroa (MPN) no quedó muy simpático con sus seguidores católicos porque para las pascuas publicó una foto donde se estaba agasajando con un costillar a la llama con un toque patriótico y neuquino por las banderas. La costumbre dice que hay que no hay que comer carne roja por la muerte de Jesucristo, y por eso se consume más pescado. Rolo no es muy católico parece…

Las represas son la grieta en la política

Si bien no le cuesta mucho, Elías Gringo Sapag se indignó por el destrato que le prodigó Darío Martínez en Buenos Aires. Los convocó a una reunión y como había piqueteros en la Plaza de Mayo suspendió la reunión. El tema era comenzar a hablar del fin de las concesiones de las represas. El concejal Marcelo Bermúdez dijo que las querían para que den pérdidas, parece que Martínes lo leyó y suspendió la reunión.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas