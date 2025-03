Esto es en off: la libertaria Lorena Villaverde y la labor de recomponer

La diputada Lorena Villaverde trabaja su candidatura al Senado y, en esa estrategia, no debe dejar hilos sueltos, especialmente que no queden dudas del reemplazo en Diputados para cumplir con el mandato. Los libertarios son celosos con la pertenencia.

El segundo en la lista del 2023 fue el roquense Miguel Muñoz. La crisis partidaria del año pasado los enfrentó, incluyendo denuncias cruzadas. Pero, la parlamentaria habría retomado contactos en el último tiempo y existiría cierta distensión.

En realidad, la banca de LLA si hay renuncia de Villaverde será para una mujer, que sería la tercera de la lista, la cipoleña Natalia Chemon. Otra recomposición necesaria por parte de la diputada ya que ese vínculo también está fuertemente dañado.

Arabela desempolva recuerdos con pedido por partida doble

La exgobernador Arabela Carreras recordó en cuenta de cuando estuvo en el Vaticano y le entregó en mano al papa Francisco el proyecto de hidrógeno verde que -según dijo- lo “recibió con alegría”. Un mensaje con doble pedido por la salud de Bergoglio y que saquen del cajón el proyecto!

Cortés ofuscado con los reclamos

Walter Cortés, mantuvo el miércoles un tenso cruce con jubilados y referentes gremiales que ingresaron al municipio con reclamos por el PAMI y otros temas ajenos a la comuna. El intendente se alteró rápido y levantó la voz cuestionando los reproches que no le correspondían hasta que se retiró ofuscado.

Un ensayo molesto y el reclamo del vecino

El parlamentario de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé ensaya los discursos que después planteará en el recinto, con igual vehemencia y, en algunas ocasiones, en la madrugada. Esta situación molesta al vecino del edificio y así el legislador oficialista Luis Noale ya le planteó sus quejas.

De directora a dos cargos de secretaria

Miriam Bezic se hará cargo operativamente de Asuntos Estratégicos, que conducía Milton Dumrauf, hoy ministro de Modernización. Según los decretos, Bezic fue ascendida de directora a secretaria de Puertos de Energía y, en forma simultánea, nombrada con igual rango del área de Proyectos, de Asuntos Estratégicos, ad honorem, en este caso.

Un radical que espera el lugar prometido

La Legislatura avaló a Gastón Renda al frente del DPA, pero no hay precisiones del destino de Pedro Sanchez. Su condición de titular de la aliada UCR promete una reubicación. Ya se sabe que fue una salida analizada, más allá de que el desenlace surgió en enero por la responsabilidad del DPA en el corte de agua en el Puerto.

Neuquén

Nadie tiene coronita en Pehuenia

La exintendenta de Villa Pehuenia, Carmen Cordero, (MPN) no sale de su asombro porque le dejaron una notificación en su auto particular que estaba fuera de su casa. Las multas, dijo Cordero, son carísimas y es porque no puede estacionar food truck. Dijo que no era ese el vehículo sino otro en el que traslada insumos para el equipo donde dispensa alimentos. Aprovechó el enojo para quejarse del mal estado de las calles y enrostró a la gestión de su “compañero” Arturo De Gregorio, de recaudar con la tasa vial y no destinarla a ese fin. “Mal que les pese soy vecina de Pehuenia”, escribió la exjefa comunal, disgustada, y sugirió que no la persigan y que trabajen para los ciudadanos. ¡Epa!

Carmen Cordero se cansó que la multen sin razón.

El embajador es optimista que Rolo va a firmar

Cuando vio la caja envuelta en una cinta con los colores de la bandera alemana, el gobernador Rolando Figueroa, puso su mejor cara de desconfiado. Hasta que la abrió. El embajador de Alemania, Dieter Lamlé y, lo tuteó y blandió el paquete con la indicación de que era para que firme convenios con el país europeo. El misterio se terminó al abrirlo: una lapicera.

El embajador tiene buen humor y le hizo un regalo.

¡Qué tiene Lucas que no tenga Luis!

La apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Senillosa a cargo de Lucas Páez contó con la presencia estelar de “La” ministra Julieta Corroza y el diputado Gabriel Álamo (MPN). Presencias que fueron ruidosas ausencias en la vecina Plottier con Luis Bertolini. ¡Discriminan a Desarrollo Ciudadano!

Juntos son más

Javier Huilipán y Gonzalo Nuñez tienen en su currículum haber terminado con décadas de gobierno del MPN en Mariano Moreno y San Patricio del Chañar. Como no tienen mucho eco en su partido: Unión por la Patria, no se resignan y se juntan para hacer colonias de vacaciones hacia y desde cada localidad. ¡Buena idea!

Nadia y una oración sin terminar

La diputada nacional Nadia Márquez festejó que la Justicia Federal reconoció a la Libertad Avanza en Neuquén. Hizo un video donde se la observó desbordante de alegría porque le costó peleas mediáticas sobre si tenía o no tenía la luz verde judicial. Pero por su educación no se animó a decir el latiguillo de Javier Milei: VLL pero sin la C.

El intendente no es un caudillo

“No es que yo lo echo al otro día porque soy el caudillo y firmo. Yo tengo que cumplir con el procedimiento”. El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Salonitti, aprovechó la apertura de sesiones para marcarle la cancha al contralor municipal Jorge Fernández de quien dijo que “está bien que haga show”.

Por Adrián Pecollo, Daniel Villa, Mario Rojas y Soledad Maradona