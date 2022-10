Esto es en off: “Le vas a explicar vos a Alberto…”

“Le vas a explicar vos a Alberto por qué no están las escuelas en el desfile del Centenario”, le dijo con tono de poca vuelta el intendente de Centenario, Javier Bertoldi a Osvaldo Llancafilo; cuando las directoras debatían el jueves 6 de octubre al mediodía como hacían para ir al desfile si aún no contaban con la norma legal que les autorizaba a salir a la calle Belgrano con el alumnado el lunes 11 del aniversario por los 100 años a desfilar por la calle Belgrano. (sin el decreto no hay seguro ni cobertura).

Luego del llamadito, a las 14, salió el decreto del CPE que habilitaba a las escuelas a participar del Centenario. Una disputa unitaria para el MPN.

Las expresiones de “la militancia” por la candidata a vice

“La militancia está triste”, es una de las expresiones de la campaña clamor en redes sociales que pretendía que sea la exdiputada Gloria Sifuentes como candidata a vicegobernadora de Marcos Koopmann por la lista Azul del MPN. Fue el fin de una serie de iniciativas caseras para impulsar la candidatura que incluyó un jingle que usaba el tema musical de Umberto Tozzi y que popularizó Laura Branigan. Se eligió a ana Pechen…

Infaltable el humor del intendente

El intendente Mariano Gaido acostumbró a hacer actos todos los días y a cada uno le da un toque de humor diferente. Entregó 47 motos al personal de Tránsito, antes había sólo 6. Dijo que los cascos tienen incorporada una cámara para comprobar las infracciones. El mismo se probó uno de los cascos y dijo que ya lo había hecho con los otros porque siempre bromea que deben hacer de tamaño extralarge.

Una carrera para usar las redes sociales

No a todos los políticos que se sienten obligados a ser simpáticos en las redes sociales se les da con facilidad. En el MPN son pocos y uno es Rolando Figueroa que a su sonrisa le puso contenido. Como es evidente que tiene más carisma que su contrincante interno Omar Gutiérrez, se le dibuja en las historias de Instagram la cara de asombro del gobernador como cuando ofreció un código QR.

Leyes coyunturales que no se respetan

Jorge Sapag le sacó tarjeta roja a Rolando Figueroa y le advirtió que si va como candidato a otro partido, cesa su afiliación del MPN.

El exconcejal Juan Ousset tildó sugerentemente de “interesante” pero les recordó que incorporen y respeten: Ley 3053, que establece plazos de campaña y de publicidad; Ley 3017, de despersonalización de la publicidad de los actos de gobierno. Ley del momento.

El que no llora no mama

El secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo, salió a morderle los talones a la estrella política de la semana: Marcos Koopmann. El candidato a gobernador propuso no cobrar ganancias al adicional por zona a docentes y empleados de salud. El sindicalista lo acusó de generar trabajadores de primera y de segunda porque hay otros organismos que también pagan el impuesto.

El fuego amigo no se detiene en JSRN

La distribución de cargos en la Mesa Ejecutiva aumentó la sensibilidad puertas adentro de Juntos Somos Río Negro. La gobernadora, Arabela Carreras, quedó como vocal titular, devenida en vicepresidenta “simbólica”, según el acta que el partido presentó ante la Justicia Electoral.

Ese escrito se reveló esta semana, justo después de la crisis por el video en el que se promocionó el regreso de Weretilneck con el tema “Vuelve”, de Ricky Martin.

Y dentro de ese marco de enojos, los detalles que en otro momento hubiesen sido pasados por alto, ahora tienen otro peso.

“¿El acta dice que ella estuvo en la reunión del partido?”, preguntaron desde el entorno de la gobernadora. Ante la respuesta afirmativa, la fuente continuó: “Qué raro, che. Porque eso fue el 30. Y ese día ella estuvo en Roca por la visita del presidente. Y de ahí se fue a Buenos Aires para la Feria de Turismo. ¿Seguro que estuvo?”

Suspicacias. Y mucho fuego amigo.

La gobernadora estuvo el 30 en Roca. De ahí fue a Buenos Aires. ¿Y la reunión de JSRN?

“Aníbal, Aníbal, ¿estás?”

El titular del ARI, Javier Acevedo, defendió la postura aliancista en Río Negro en el encuentro convocado por la mesa nacional de JxC, que comandó el exministro Jorge Triaca. Por la UCR, Marcelo Cascón y Alejando Betelú plantearon otra postura. “Aníbal, Aníbal, ¿estás?”, sondeó Acevedo al inicio del Zoom en búsqueda virtual de Tortoriello, pero el diputado no respondió. Estuvo el apoderado, Nicolás Yansen. Así, el arista asumió la defensa de la alianza y de la candidatura del cipoleño frente la embestida radical. Entonces, Triaca advirtió el difícil cuadro rionegrino.

El lanzamiento digital del ministro Banacloy

El ministro de Producción, Carlos Banacloy, aceleró su marcha proselitista, buscando ser intendente de Roca. Esta semana lanzó su página web, con un diseño en el que predomina el naranja y con una encuesta a la que se accede con código QR, que ofrece a los vecinos la posibilidad de contar sobre lo que les gusta y lo que falta en sus barrios. “Hay que militar las necesidades de la gente”, es el eslogan inicial de la campaña.

No esquiva convite y sigue el candidato

El arquitecto viedmense Gustavo Casas sigue firme con su candidatura peronista para la Gobernación. El jefe de la delegación de Vialidad Nacional en Río Negro no esquiva reunión frentista en la Provincia y sigue con sus giras personales. Confía en que exista un orden partidario y, en la orfandad, se constituya en el candidato del FdT. Reparos de la dirigencia por la dispersión sectorial y inseguridad en la continuidad de Casas por sus antecedentes individuales.

Peronistas, muchos…. pero cuántos con carnet?

La batalla judicial por el sello del PJ sigue vigente. Y para consolidar su plan, el sector del senador Doñate avanza para llevar las internas de congresales al 29 de enero. Esta semana se sumó a la causa un informe sobre el padrón de afiliados, revelando que en la provincia hay 34.673 “peronistas de carnet”, de los cuales 17.432 son del sector masculino y 17.241 del femenino. El detalle también consigna que no hay no binarios.

Salida técnica ante un riesgo político

La bancada del FdT, que preside María Eugenia Martini, nombró a su secretaria administrativa. El cargo estaba vacante cuando se fue Elvin Wiliams, producto del quiebre y creación del bloque doñatista Unidad Ciudadana. La elegida fue María José Patrón Huber. ¿Su origen?: estructura parlamentaria. Su valor técnico fue reconocido y es una salida ante eventuales diferencias internas frente a otra opción.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas