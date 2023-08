“¡Adónde están, adónde están, los que dijeron que nos iban a ganar!”. El cántico retumbó en la oficina del 7° piso del hotel Suizo donde la precandidata a diputada nacional Nadia Márquez se enteraba que era la favorita en las PASO. Sus conocidos dicen que nunca la vieron eufórica arengando a los suyos. Bueno, nunca había ganado así. Hubo un hecho desopilante. El MPN había alquilado el piso de abajo, el 6°, para utilizar de búnker. Muchos periodistas fueron a ese piso y estaba vacío, retumbaban los pasos. Se dijo que habían estado más temprano pero con los primeros resultados se habían ido. El lugar natural era la Junta de Gobierno y allí estaban. Pero che…

Los churros de Mariano no eran para él

“Unos churritos para el equipo, yo no”. El intendente Mariano Gaido fue a votar e hizo de las suyas, a esta altura un influencer urbano. Saludó a quienes trabajaron el 13 de agosto en la escuela y en la calle, como los agentes de tránsito. Uno de los trabajadores era el vendedor de churros que aprovechó la jornada. Fue ahí que el jefe comunal pagó una partida de ricos churros y donas con mucha azúcar para quienes trabajaron. ¡Probá uno Mariano!

Omar y Rolo ahora son consultores

Los gobernadores actual y electo de Neuquén, Omar Gutiérrez, y Rolando Figueroa convocaron a conferencias el día después de las PASO, a la misma hora, pero en distinto lugar. Con matices, ambos se lucieron al indicar, el primero que no lo tomó por sorpresa el resultado y que era un llamado de atención. Figueroa dijo, sin pestañear, que él había predicho el resultado, aunque no ofreció pruebas. FyG consultores.

Todos hacen leña del árbol caído

El precandidato a Presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar, no llegó al mínimo de votos y quedó afuera para octubre. Caído, comenzó a recibir críticas como si fuera el único que recibió fondos para la impresión de las boletas. Como si le faltara, el funcionario municipal Cristian Haspert reveló que la pegatina que más cuesta sacar es la de Jesús porque está cocinada con soda cáustica. Pero Jesús, sólo harina y agua y un poco de cocción, che…

El “vocero” y la izquierda “cheta”

Las descalificaciones entre los dirigentes de ATEN superaron lo anecdótico. Marcelo Gugliardo de ATEN Provincia le quitó legitimidad a un paro de ATEN capital de Angélica Lagunas, quien lo tildó de “vocero” del gobierno. Sin planificarlo, la competidora en la interna del Frente de Izquierda, Patricia Jure, le soltó que el sector de Lagunas era como “la izquierda cheta”. Un cruce casi académico.

El silencio del progresismo

Salvo a los gobernadores actual y electo, el resultado de las elecciones sorprendió a todos con el acarreo de votos de Javier Milei como una aplanadora. Balance de la jornada, el jefe de campaña de Unión por la Patria y el candidato a diputado nacional Darío Martínez y Pablo Todero… se borraron. Apagaron los celulares y se llamaron a silencio. Darío Peralta dio la cara. Grande Pampa.

Río Negro

El candidato ganador de Milei que no se votó

La particular impronta política de l candidato presidencial de Libertad Avanza, Javier Milei es extensiva a su dirigencia.

En Río Negro tuvo una avanzada libertaria con el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero en el proceso provincial y, posteriormente, ese grupo se dispersó y una parte asumió la representación, liderada por Lorena Villaverde, también primera candidata a la Cámara Baja. Otros, como Rivero, se apartaron.

El médico viedmense José Valla fue candidato en ambas instancias. En abril ocupó el primer lugar en el circuito del Valle Inferior para la Legislatura y, el domingo, volvió a estar en la boleta: encabezó el tramo para el Parlasur.

El cirujano fue ganador, logrando un 34%. Pero, curiosamente, él no se votó porque no estaba en Viedma. Explicaría, después, que había viajado a Buenos Aires para acompañar a su hija que se recibía.

La UNRN redobla su apuesta por Massa

No hicieron mella las críticas a las autoridades de la UNRN por usar los canales institucionales para apoyar a Sergio Massa. Después de las PASO, la universidad redobló su esfuerzo militante y ahora promociona desde sus redes l consigna “ni callados, ni expectantes”, alentando a “juntarnos, hablar, reflexionar y accionar” porque “defender la universidad pública es nuestra responsabilidad”. La postura sigue generando malestar entre docentes y alumnos, pero por ahora nadie se anima a cuestionarla públicamente.

El esfuerzo de la UCR y el ARI para escapar

Coinciden en la alianza de JxC, pero la UCR y ARI tienen pocas cosas en común. Aún así, últimamente, se esfuerzan por alejarse de las peleas internas en el PRO. El miércoles, el legislador Juan Martín, como vencedor en las internas, organizó una reunión de “unidad” en Roca pero el sector perdedor, liderado por Aníbal Tortoriello, no concurrió. El ARI se acopló al faltazo y aludió que no se metería en la puja amarilla. El radicalismo estuvo representado por la legisladora electa Lorena Matzen, pero esa asistencia fastidió a otros dirigentes correligionarios.

El debut teatral de la legisladora electa

El miércoles estuvo en la reunión de Juntos por el Cambio de Roca, en diciembre asumirá como legisladora provincial, pero no todo es política para la exdiputada radical Lorena Matzen. La dirigente allense también dedica su tiempo a las tablas y hoy a las 21.30, en La Caja Mágica de Cipolletti, tendrá el debut de “Besos de Tinta”, una obra de microteatro que la tiene como protagonista. ¡Bien ahí!

Una pausa frente al mar para meditar… y militar

Otra dirigente que buscó poner en pausa la política partidaria por algunos minutos fue Lorena Villaverde, la candidata a diputada más votada en las PASO del domingo. El martes, después del raid de medios de las horas postelectorales, la referente del Partido Fe fue vista meditando frente al mar, en Las Grutas. Igual, en sus redes quedó claro que la pausa fue mínima, porque desde ese mismo lugar grabó un video convocando a los jóvenes a sumarse al proyecto de Javier Milei, para fiscalizar en las elecciones generales de octubre.

“Por la patria” sí, pero la “unión” bastante lejos

El peronismo roquense reaccionó luego de las PASOy esta misma semana buscó reorientar su campaña. Todos hablan de la “patria”, pero la “unión” todavía no aparece. El martes hubo una convocatoria de origen más “sorista” en un local de calle Chile y el miércoles hubo otra reunión, organizada por La Cámpora -protagonista de Nos Une Río Negro- en la sede de calle Maipú. Juntos, pero no mezclados.

Producción: Mario Rojas, Hugo Alonso y Adrián Pecollo