Esto es en off: Weretilneck se inclina por Gatti para la ATUR

El ministro Fabián Gatti será -seguramente- el presidente de la Agencia de Turismo. Weretilneck se inclinaría por el ministro aunque pensó en la designación de la legisladora barilochense Marcela González Abdala, que participó en el texto de la legislación. Esa posibilidad se devaluó -según admiten en Casa de Gobierno- después de un reciente encuentro del mandatario con entidades turísticas de Bariloche. La manifiesta sugerencia en favor de la barilochense, que tenía impulso de un sector sin representación formal, habría generado un resultado contrario. El mandatario no quiere sumar otro punto de malestar con los privados de peso quienes hace tres meses se despacharon con críticas severas ante la desatención del Turismo.

Un legislador ansioso con los anuncios

El legislador Javier Acevedo (CC-ARI) sigue muy de cerca los temas que toma como propios, pero a veces se sobrepasa en cuestiones protocolares realizando anuncios que no le corresponderían, como el reciente compromiso del gobernador por la ley para los retirados policiales que se formalizó esta semana.

Doñate, el mejor en “arrime al bochín”

Ya en campaña, Martín Doñate estuvo el lunes en Roca, Huergo, Cordero, Allen y Cervantes donde visitó el club Bochófilo. La presencia del campeón Jorge Osmar derivó en el desafío del “arrime al bochín”. El senador obtuvo el mejor resultado, que aprovechó su equipo comunicacional para su difusión en la redes.

Jara definió una vacante tras el quiebre con la exjefa

Narcocriminalidad tiene secretario. El ministro Daniel Jara designó a Dario Buonaventura. La vacante se generó hace cinco meses con el desplazamiento de José Ruz. Esa salida se desencadenó por el quiebre de la relación de Jara con su pareja, Mary Carrizo, que aún era jefa de la Policía.

Abogados anticipan discusión en Viedma

El STJ preveía cumplir en abril con el juicio político del camarista Gustavo Guerra Labayén. No se llegaría por la integración del Consejo. El Colegio de Abogados de Viedma fue denunciante y, entre otros, firmó Simón Orte, que debería integrar el cuerpo del juicio. Parece lógico su apartamiento, pero la entidad tiene otra opinión. Se viene ese debate.

La FIA se movió rápido y visitó Jacobacci

La denuncia del intendente de Jacobacci, José Mellado, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por irregularidades de su antecesor tuvo un rápido accionar del organismo que envió a su asesor letrado a la localidad de Línea Sur en busca de documentación. Expeditivos selectivos, en el organismo.

Neuquén

Ojo con la sugerencia del veterano

Tomas Heger Wagner fue jefe de Policía de Neuquén hasta 1999. Escribió libros en los que recopiló la historia de la fuerza desde que dejó de pertenecer al gobierno federal. Claro que su currículum lo habilita como voz autorizada en varios temas que hacen a la seguridad. Y bueno, no se contuvo para empañar el optimismo del nuevo oficialismo en Neuquén en torno a la lucha contra el microtráfico y el apoyo que tendrá de los intendentes. A su juicio está bien lo que se hace pero hay que reformar la ley que no es tan punitiva contra quienes trafican y venden droga. Es decir, todo el esfuerzo queda en nada si, luego, los jueces no tienen ley punitiva. In your face…

Justo le fueron a ofrecer una motosierra

El intendente de Mariano Moreno, Javier Huilipán, es uno de los dos jefes comunales del kirchnerismo que hay entre los 54 municipios de Neuquén. No tuvo suerte al momento de recibir una donación y sacarle la foto con la ofertante porque era nada más y nada menos que una motosierra, el símbolo de Javier Milei. Qué no la use como el presidente.

La versión de Rolo en dibujo animado

La fiebre por hacer dibujos con inteligencia artificial a partir de imágenes reales es imparable. El presidente del bloque Comunidad en la Legislatura, Ernesto Novoa, no pudo resistirse pero se tomó la libertad de hacer una con el gobernador Rolando Figueroa sin que haya pasado por Las Hormigas.









Un festejo virtual pero con pirotecnia

Es como buscarle el pelo al huevo, aunque como él también lo hace, muchos se divirtieron. El diputado provincial Marcelo Bermúdez es un confeso hincha de Boca y festejó su alegría con un video de la bombonera cubierta de fuegos artificiales. Se dijo que eso en Neuquén no se hace…

Un peronista que habla de internitas

El subsecretario de Producción Marcelo Zúñiga confirmó que seguirá en las huestes de Rolando Figueroa de cuya gestión habló bien y cundo se le preguntó en La Red por la disputa entre los peronistas en el sello partidario dijo que no era tiempo para “internitas”. La palabra no cayó bien en Darío Martínez y en Oscar Parrilli. Uhhhh.

El goteo de Nadia y el enojo de Damián

La diputada nacional Nadia Márquez suma cada quincena un dirigente a La Libertad Avanza. Hace abigeato en el corral que dejó Pechi: Nuevo Compromiso Neuquino. Sumó a David Schlereth y a Nicolás Montero quien tenía un PH con el PRO. El diputado Damián Canuto salió a cruzarlo por la decisión que diezma la sigla neuquina.