Ya funcionan 14 estaciones meteorológicas en la Región Sur y Río Negro apunta a llegar a 50

La inauguración de una nueva estación meteorológica en Cona Niyeu sumó un nuevo punto a la red de monitoreo climático que impulsa el Departamento Provincial de Aguas (DPA) en la Región Sur. El proyecto, que comenzó hace menos de un año con algunas experiencias piloto, ya cuenta con entre 13 y 14 equipos instalados y tiene como meta alcanzar hasta 50 estaciones distribuidas en distintos parajes y comisiones de fomento de Río Negro.

El avance fue confirmado a Diario RÍO NEGRO por Martín Nini, director de Evaluación de los Recursos Hídricos del DPA y coordinador del programa de Monitoreo Climático Colaborativo, quien destacó que el crecimiento fue posible gracias a las mejoras tecnológicas registradas en varias localidades de la meseta.

Según indicó, la expansión se apoyó en la disponibilidad permanente de energía eléctrica y en el acceso a internet mediante redes wifi instaladas en comisiones de fomento y otros edificios públicos.

Río Negro amplía su red meteorológica

La estación inaugurada en Cona Niyeu se incorpora a una red que sigue creciendo. Nini precisó que actualmente existen entre 13 y 14 equipos operativos y reveló que durante esta misma semana se trabajaba en la instalación de una nueva estación en Pilquiniyeu del Limay.

Las estaciones utilizadas pertenecen a la categoría PWS (Personal Weather Station), equipos de bajo costo que permiten medir variables como temperatura, precipitaciones, viento, humedad y presión atmosférica. “Son equipos que entregan muchísima información y tienen la capacidad de comunicarla rápidamente y de una manera muy económica”, señaló.

“Entran al mapa y ven la información de su localidad puesta disponible a nivel mundial, la gente local está muy contenta». Martín Nini, director de Evaluación de los Recursos Hídricos del DPA.

Uno de los aspectos distintivos del sistema es que la información se publica automáticamente en Wunderground, una plataforma internacional que reúne datos meteorológicos de miles de estaciones distribuidas en todo el mundo.

“Tanto la estación de Cona Niyeu como las otras estaciones, la información que generan se carga y se sube automáticamente a una plataforma internacional”, explicó Nini. De esta manera, cualquier persona puede consultar los datos desde una computadora o teléfono celular.

Los datos climáticos de los parajes pueden consultarse en tiempo real

Además de la publicación online, las comunidades donde se instalan los equipos cuentan con acceso directo a la información mediante una consola local. “Permite acceder como lectura directa, básicamente en una pantallita donde uno lee directamente la información sin necesidad de entrar a través de una computadora o un teléfono”, indicó el funcionario.

La iniciativa busca que los propios habitantes se apropien de la información generada. Por ese motivo, las estaciones automáticas son complementadas con pluviómetros manuales que continúan siendo operados por referentes locales.

“Junto a las estaciones se colocan pluviómetros para medir la lluvia y que se sigan anotando como control y complemento de la información que brinda este dispositivo electrónico”, explicó Nini.

El esquema forma parte del programa denominado Monitoreo Climático Colaborativo, una estrategia que combina tecnología, participación comunitaria y acceso abierto a los datos para fortalecer el conocimiento sobre el clima en una de las regiones con menor cobertura histórica de mediciones.

El plan provincial busca llegar a 50 estaciones y fortalecer el monitoreo climático

Las primeras estaciones comenzaron a funcionar hace aproximadamente ocho meses y desde entonces permanecen bajo un seguimiento permanente para verificar la calidad de la información que generan.

“Cuando se produce una precipitación llamamos a las comisiones de fomento que leyeron el pluviómetro y contrastamos con la información que da la estación”, explicó Nini sobre el proceso de validación.

Los resultados obtenidos hasta el momento alentaron al DPA a seguir ampliando la red. “Hubo varios eventos de precipitación y medían muy bien, con una diferencia muy baja respecto de la medición manual”, aseguró.

A partir de esa experiencia, el organismo avanzó con nuevas compras de equipamiento. La meta para este año es alcanzar entre 30 y 35 estaciones operativas, aunque el horizonte es todavía más amplio. “El plan más ambicioso ronda las 50 estaciones de estas características”, afirmó Nini.