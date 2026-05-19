Evo Morales denunció que Javier Milei envió Hércules para ayudar con la represión en Bolivia: «Es muy grave»

En medio de las protestas en Bolivia contra el presidente Rodrigo Paz, el exmandatario Evo Morales denunció al Gobierno de Javier Milei de enviar aviones Hércules para ayudar con la represión de manifestaciones en la Paz. «Es muy grave lo que está haciendo», acusó y dijo que el accionar se asemeja al del gobierno de Mauricio Macri en 2019.

Morales realizó las acusaciones durante una entrevista con Radio 10, en medio de los ataques y saqueos registrados contra edificios públicos, estaciones del teleférico y comercios privados en la capital boliviana. El exmandatario habló de una “sublevación” contra el modelo económico.

La denuncia de Evo Morales sobre los Hércules

Durante la entrevista, Morales sostuvo que recibió información de policías y militares sobre la llegada de “dos hércules” enviados desde Argentina.

Aseguró que el presidente boliviano Rodrigo Paz agradeció públicamente el envío de aeronaves “por razones humanitarias”, aunque cuestionó esa explicación. “Hay también fotografías de cajas y cajas descargando material antidisturbio”, denunció.

Foto: gentileza.

El dirigente también sostuvo que los aviones fueron utilizados para trasladar efectivos desde Santa Cruz, Potosí, Tarija y Chuquisaca hacia La Paz. “Los aviones de Argentina sirvieron para trasladar militares de una ciudad a otra”, afirmó.

Consultado sobre si la situación tenía similitudes con el envío de municiones durante el gobierno de Macri en 2019, respondió: “Igualito. No tenía la policía material contra las movilizaciones y llega de Argentina, en los Hércules, enviados por Milei”.

Qué dijo Evo Morales sobre la presunta «ayuda humanitaria»

Morales también rechazó la versión oficial sobre el supuesto envío de ayuda humanitaria. “Totalmente falso. Qué forma de desviar la verdad. La derecha coopera y se ayuda para reprimir esta sublevación”, expresó.

El exmandatario definió las protestas en La Paz como “un levantamiento, una sublevación, contra el modelo neoliberal y neocolonial”. Además sostuvo que “el ajuste lo paga el pueblo”. El dirigente boliviano también habló de las investigaciones judiciales abiertas tras la crisis política de 2019.

“No encontraron nada, ni corrupción ni narcotráfico. Yo solo quiero decir que hice política por la Patria y no por la plata”, señaló. Morales vinculó esos procesos con una nueva versión del “Plan Cóndor” y afirmó que actualmente la persecución política en América Latina se desarrolla a través de “jueces y fiscales”.

Fernando Cerimedo, redes sociales y nuevas acusaciones políticas

En otro tramo de la entrevista, Morales apuntó contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, a quien relacionó con estrategias de comunicación vinculadas al oficialismo libertario.

“Primero mandó un asesor en temas de comunicación: Fernando Cerimedo. Ese señor es como ministro de comunicación”, afirmó el exmandatario. También recordó un mensaje publicado por Cerimedo en X el pasado 14 de mayo. “A fuerza de plata del Narco movilizaciones vos, narco pedófilo. Tictac”, citó.

El exmandatario sostuvo que el consultor “pelea por redes” y vinculó esos mensajes con ataques coordinados contra su figura en el contexto de la crisis política que atraviesa Bolivia.